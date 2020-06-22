с чего всё началось

Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.

Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене

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