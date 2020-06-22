Политика
РИА НовостиСпецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене
Первый день российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности в Вене был очень позитивным, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который возглавляет американскую делегацию.
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с чего всё началось
«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности»,— говорится в сообщении МИД России.Коммерсантъ15:28
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Скончались три пациента SARS-CoV-2, хотя, как утверждают медики их смерть не была связана с COVID-19.
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