Политика

RT на русскомRT на русскомМИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

22 июня в Вене прошли консультации России и США по вопросам стратегической стабильности. Они длились почти десять часов. Со стороны России на переговорах присутствовал замглавы МИД Сергей Рябков.
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«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности»,— говорится в сообщении
 МИД России.
Коммерсантъвчера в 15:28

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Спецпредставитель США позитивно оценил первый раунд переговоров в Вене

Российская газетавчера в 21:38

В США позитивно оценили первый раунд «ядерных» переговоров с РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:54

В США оценили консультации по вооружениям с Россией

RT на русскомвчера в 18:17

Делегации России и США обсудили договор СНВ и международную стабильность

ИА Красная Веснавчера в 15:54

Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене

РИА Новостивчера в 16:56

Спецпредставитель Трампа позитивно оценил первый раунд переговоров с Россией

ТАССвчера в 17:37

Спецпредставитель Трампа сделает заявление о переговорах с РФ в Вене

News.ruвчера в 13:21
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Происшествия

Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца

Вести.Ru вчера в 14:44
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Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Общество

ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 22:45
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
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Политика

Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости вчера в 05:13
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Общество

Экс-директор «Уральских пельменей» раскритиковал нового руководителя

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал работу нового руководителя проекта Евгения Орлова и заявил о "случайно присосавшихся к шоу" людях.
РИА Новости 00:13
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Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
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Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Игры

Выход Cyberpunk 2077 снова отложили

SM News 20 июня в 02:10
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Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод

Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
Летидор вчера в 06:15
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
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Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру 21 июня в 07:48
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Наука

В Новосибирске осенью заработает Институт генетических технологий

Новосибирск, 23 июня 2020, 04:50 — REGNUM Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (СО РАН) совместно с Новосибирским государственным университетом (НГУ) выступили организаторами Института генетических технологий (ИГТ).
REGNUM вчера в 21:50
Футбол

17-летний вратарь «Ростова» Попов рассказал, как изменилась его жизнь после матча с «Сочи»

Голкипер «Ростова» Денис Попов, который отразил 15 ударов в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10), рассказал о том, что изменилось в его жизни после дебюта в чемпионате России.
Спорт-Экспресс вчера в 16:58
Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
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Общество

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Политика

Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние

Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно.
Взгляд.ру 21 июня в 08:16
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Политика

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
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Игры

The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице

Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru вчера в 02:33
33
Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM вчера в 17:11
69
Общество

Карта выхода России с карантина

Карту выхода из ограничений составил федеральный оперштаб.
НГС вчера в 22:00
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Напомним, с 14 июня в России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга», отменив комиссию за переводы внутри одного банка, вне зависимости от региона получателя и отправителя.
Прецедент-Новосибирск вчера в 00:40
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Футбол

Сарри о критике: «Есть мнения и факты. Факт в том, что мы лидируем»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после победы над "Болоньей" (2:0) в 27-м туре Серии А ответил на критику в адрес игры туринской команды.В футболе и в жизни существуют мнения и факты.
Soccer.ru вчера в 19:36
Общество

В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

«Пришли договорённости о размещении на территории Республики Крым единственного в своём роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — цитирует РИА Новости Аксёнова.
RT на русском вчера в 16:01
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