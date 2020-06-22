с чего всё началось

22 июня в Вене прошли консультации России и США по вопросам стратегической стабильности. Они длились почти десять часов. Со стороны России на переговорах присутствовал замглавы МИД Сергей Рябков.

МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

Здоровье Российским медикам могут разрешить приватизировать служебное жилье Согласно проекту, льгота на жилье будет распространяется на медицинских работников первичного звена, которые проживают и работают не менее 15 лет на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа и в городах с численностью населения до 50 тысяч человек. 9

Происшествия Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. 22

Политика США приостановят выдачу рабочих виз Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который должен приостановить выдачу ряда категорий рабочих виз, а также продлить ограничения по въезду держателям некоторых видов грин-кард, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации США. 2

Общество Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен сократить свою зарплату на фоне пандемии коронавируса.

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Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 85

Общество Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. 108

Экономика В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. 41

Энергетика Цены на нефть 22 июня оставались стабильными Цены на нефть в понедельник оставались стабильными, чему способствовали поставки со стороны крупных производителей.

Общество Закупку СИЗ на миллиард для госпиталя в «Ленэкспо» расследует УФАС «Изучив полученные ответы, СПб УФАС выявило в действиях госпиталя при заключении контракта с ООО „Рэд Стар“ на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, признаки нарушения закона», — отметили антимонопольщики. 56

Политика В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту Активисты и ранее считали монумент неоднозначным. В Нью-Йорке демонтируют памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. 1K

Авто Toyota сократит производство автомобилей Из-за пандемии коронавируса и падения спроса на новые автомобили японский автопроизводитель намерен сократить объемы производства на 10% в июле.

Шоу-бизнес Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью. 3

Общество Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 961