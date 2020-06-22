Политика
RT на русскомМИД прокомментировал переговоры России и США в Вене
22 июня в Вене прошли консультации России и США по вопросам стратегической стабильности. Они длились почти десять часов. Со стороны России на переговорах присутствовал замглавы МИД Сергей Рябков.
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с чего всё началось
«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности»,— говорится в сообщении МИД России.Коммерсантъ15:28
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Здоровье
Российским медикам могут разрешить приватизировать служебное жилье
Согласно проекту, льгота на жилье будет распространяется на медицинских работников первичного звена, которые проживают и работают не менее 15 лет на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа и в городах с численностью населения до 50 тысяч человек.
Севастополь.ру 12:10
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила показ мод в прачечной
"Показ мод в постирочной", - прокомментировал это видео Максим Галкин. 18 июня Лиза и Гарри трогательно поздравили Галкина с днем рождения.
ТВ Центр 07:11
Кино
Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»
Культуромания 03:01
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Политика
США приостановят выдачу рабочих виз
Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который должен приостановить выдачу ряда категорий рабочих виз, а также продлить ограничения по въезду держателям некоторых видов грин-кард, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации США.
Профиль 17:36
Общество
Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона
Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен сократить свою зарплату на фоне пандемии коронавируса.
Известия 19:07
Игры
Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
Srnsk 11:24
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 07:42
Здоровье
Попова сделала заявление о начале следующего учебного года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
Konkurent.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
Энергетика
Цены на нефть 22 июня оставались стабильными
Цены на нефть в понедельник оставались стабильными, чему способствовали поставки со стороны крупных производителей.
BFM.ru 16:55
Общество
Закупку СИЗ на миллиард для госпиталя в «Ленэкспо» расследует УФАС
«Изучив полученные ответы, СПб УФАС выявило в действиях госпиталя при заключении контракта с ООО „Рэд Стар“ на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, признаки нарушения закона», — отметили антимонопольщики.
Росбалт 04:58
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с 4 пенальти
Киевское «Динамо» нанесло поражение «Колосу» в домашнем матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Sport24.ru 14:28
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту
Активисты и ранее считали монумент неоднозначным. В Нью-Йорке демонтируют памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.
Деловое.ТВ 02:33
Авто
Toyota сократит производство автомобилей
Из-за пандемии коронавируса и падения спроса на новые автомобили японский автопроизводитель намерен сократить объемы производства на 10% в июле.
SpeedMe 04:22
Гаджеты
На концептах «Мстители: Финал» показали футуристическую версию квантового костюма
Srnsk вчера в 19:50
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
РБК 19 июня в 23:53
Происшествия
На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия 11:05
Игры
Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Игромания.ру 18:39
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru 12:58
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Киберспорт
Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 09:48