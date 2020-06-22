Политика

RT на русскомRT на русскомМИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

22 июня в Вене прошли консультации России и США по вопросам стратегической стабильности. Они длились почти десять часов. Со стороны России на переговорах присутствовал замглавы МИД Сергей Рябков.
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с чего всё началось
«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности»,— говорится в сообщении
 МИД России.
Коммерсантъ15:28

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В США позитивно оценили первый раунд «ядерных» переговоров с РФ

Московский Комсомолец17:54

В США оценили консультации по вооружениям с Россией

RT на русском18:17

Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене

РИА Новости16:56

Делегации России и США обсудили договор СНВ и международную стабильность

ИА Красная Весна15:54

Спецпредставитель Трампа позитивно оценил первый раунд переговоров с Россией

ТАСС17:37

Игры с флагами

Российская газета13:39

Спецпредставитель Трампа сделает заявление о переговорах с РФ в Вене

News.ru13:21
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Здоровье

Российским медикам могут разрешить приватизировать служебное жилье

Согласно проекту, льгота на жилье будет распространяется на медицинских работников первичного звена, которые проживают и работают не менее 15 лет на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа и в городах с численностью населения до 50 тысяч человек.
Севастополь.ру 12:10
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Происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
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Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила показ мод в прачечной

"Показ мод в постирочной", - прокомментировал это видео Максим Галкин. 18 июня Лиза и Гарри трогательно поздравили Галкина с днем рождения.
ТВ Центр 07:11
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Кино

Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»

Культуромания 03:01
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Политика

США приостановят выдачу рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который должен приостановить выдачу ряда категорий рабочих виз, а также продлить ограничения по въезду держателям некоторых видов грин-кард, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации США.
Профиль 17:36
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Общество

Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона

Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен сократить свою зарплату на фоне пандемии коронавируса.
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Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
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Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
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Общество

Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
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Экономика

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 07:42
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК 12:45
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Здоровье

Попова сделала заявление о начале следующего учебного года

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Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

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В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером

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Цены на нефть 22 июня оставались стабильными

Цены на нефть в понедельник оставались стабильными, чему способствовали поставки со стороны крупных производителей.
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Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с 4 пенальти

Киевское «Динамо» нанесло поражение «Колосу» в домашнем матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Sport24.ru 14:28
Политика

В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту

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Toyota сократит производство автомобилей

Из-за пандемии коронавируса и падения спроса на новые автомобили японский автопроизводитель намерен сократить объемы производства на 10% в июле.
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На концептах «Мстители: Финал» показали футуристическую версию квантового костюма

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В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов

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На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
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Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно

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Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
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Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Киберспорт

Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 09:48
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