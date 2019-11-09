с чего всё началось

Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.

МИД прокомментировал позицию суда ООН по претензиям со стороны Киева

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