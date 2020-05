Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ. Об этом 13 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читать в источнике