У нас возникло немало вопросов к авторам этих публикаций, допускающим ложные измышления в адрес нашей страны. Все собранные материалы будут проверены на предмет их соответствия российскому законодательству и нормам журналистской этики.

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. Ранее комиссия Госдумы попросила внешнеполитическое ведомство принять меры против американского и британского СМИ после статей о смертности от COVID-19.

Общество Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. 877

Игры Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени. 37

Общество За детскими пособиями в 10 000 рублей встали огромные очереди Россияне, желающие оформить пособие на ребенка в размере 10 000 рублей, о котором объявил президент России Владимир Путин, образовали огромные очереди в отделения Пенсионного фонда по всей России.

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 6

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 300

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 231

Здоровье На Сахалине ищут коронавирус, а находят рак легкого и туберкулез Во время исследований было обнаружено 69 заболеваний легкого, и основная доля из них — это не коронавирусная инфекция, а онкология.

Общество В школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 154

Происшествия В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.

Общество Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 782

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 5

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Авто Кроссовер Volvo XC100 станет полностью электрическим Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной архитектуре SPA 2, однако XC90 должен получить и гибридные системы, и полностью электрическую версию, а вот флагман XC100, вопреки ожиданиям, будет только электрическим. 2

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 50

Здоровье В Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации Болгария объявила о введении в стране с 14 мая по 14 июня режима чрезвычайной эпидемической ситуации на фоне сохранения рисков для здоровья граждан из-за коронавирусной инфекции. 1