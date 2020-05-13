Политика
РИА НовостиМИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. Ранее комиссия Госдумы попросила внешнеполитическое ведомство принять меры против американского и британского СМИ после статей о смертности от COVID-19.
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— Василий Пискарев, российский политикСобеседник 15:13
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Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Общество
За детскими пособиями в 10 000 рублей встали огромные очереди
Россияне, желающие оформить пособие на ребенка в размере 10 000 рублей, о котором объявил президент России Владимир Путин, образовали огромные очереди в отделения Пенсионного фонда по всей России.
Московский Комсомолец 13:20
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Здоровье
На Сахалине ищут коронавирус, а находят рак легкого и туберкулез
Во время исследований было обнаружено 69 заболеваний легкого, и основная доля из них — это не коронавирусная инфекция, а онкология.
Сахалин.Инфо 01:41
Экономика
Эксперты в США прогнозируют обвал ВВП страны на 32% во II квартале
Вашингтон, 13 мая 2020, 22:45 — REGNUM ВВП США во II квартале 2020 года может сократиться на 32% в годовом выражении на фоне пандемии коронавируса.
REGNUM 15:45
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Происшествия
В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
РИА Новости 16:45
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Армия и оружие
Турция потеряла в Ливии еще один ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турция потеряла очередной ударный беспилотник. О поражении БПЛА Bayraktar TB2 сообщила пресс-служба Ливийской национальной армии.
Военное обозрение 07:46
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Наука
Ученые создали вакцину для продления жизни
Ученые разработал уникальную вакцину для продления жизни. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:54
Космос
Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды
Популярная механика вчера в 09:53
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Общество
Трамп поддержал Маска в решении возобновить работу Tesla в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп поддержал основателя компании по производству электромобилей Tesla Илона Маска, который решил возобновить производство машин в Калифорнии.
Известия вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Джиган признался Тимати, что от зависимости его спасла Самойлова
Рэпер Джиган поделился подробностями своего лечения в реабилитационной клинике с исполнителем Тимати.
iReactor 06:24
Авто
Кроссовер Volvo XC100 станет полностью электрическим
Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной архитектуре SPA 2, однако XC90 должен получить и гибридные системы, и полностью электрическую версию, а вот флагман XC100, вопреки ожиданиям, будет только электрическим.
Автоновости дня 11 мая в 13:45
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом
Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе банка.
RT на русском 15:15
Общество
Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила о заражении коронавирусом
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, которые заразились коронавирусом.
REGNUM 09:26
Здоровье
В Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации
Болгария объявила о введении в стране с 14 мая по 14 июня режима чрезвычайной эпидемической ситуации на фоне сохранения рисков для здоровья граждан из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:44
Футбол
Директор «Фиорентины»: принёс коронавирус в дом, заболело 9 человек
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал, как лечился от коронавируса на протяжении 48 дней.
Чемпионат 17:53