Политика
ИзвестияМИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева
Киев инициировал спор с Москвой в сентябре 2016 года. Украина обвиняет Россию в якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном море и требует подтвердить ее права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
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с чего всё началось
Вместе с тем арбитраж в Нидерландах не будет рассматривать претензии Киева относительно его прав в морских зонах вблизи Крыма, так как «не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом», заявили в ведомстве, уточнив, что решение суда «не означает, что действия Российской Федерации в Крыму были законными».РБК03:41
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МИД: в Гааге учитывают, что Киев иском хочет доказать суверенитет над Крымом
Московский Комсомолец03:50
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Биатлон
Глава СБР Драчев: полиция считает, что Касперович привез допинг на ЧМ
Итальянская полиция может считать, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович привозит на чемпионат мира допинг под чужой аккредитацией, заявил РИА Новости глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
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Пьяный петербуржец выстрелил жене в голову из ружья
Установлено, что около половины десятого в ходе ссоры он выстрелил из пневматического ружья в голову своей 35-летней супруге.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе
Ночью 22 февраля украинские военные пресекли попытку прорваться через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил в Facebook штаб операции объединенных сил Украины.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
Политика
Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету
В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
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Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице
Диброва навещают жена и коллеги.
Единоборства
Бронера арестовали на взвешивании Уайлдера и Фьюри
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме под Ростовом погибли два человека
Два человека погибли, двое пострадали в результате взрыва в жилом трёхэтажном доме в городе Азове Ростовской области.
Политика
Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг
Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стоку регистрации.
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2345
К утру субботы, 22 февраля, число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае возросло до 2345: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 109 (106 из них - в провинции Хубэй).
Космос
Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner
Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".
Общество
На Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения
Большинство украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Политика
Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
Космос
Искусственный интеллект обучили поиску опасных астероидов
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Общество
В КПРФ предложили отменить пенсионную реформу
В Мосгордуме депутаты от фракции КПРФ внесли законопроект, предлагающий отменить повышение возраста выхода на пенсию.
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Здоровье
В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары
Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы
Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.