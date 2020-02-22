с чего всё началось

Киев инициировал спор с Москвой в сентябре 2016 года. Украина обвиняет Россию в якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном море и требует подтвердить ее права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

Биатлон Глава СБР Драчев: полиция считает, что Касперович привез допинг на ЧМ Итальянская полиция может считать, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович привозит на чемпионат мира допинг под чужой аккредитацией, заявил РИА Новости глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Политика Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.

Политика Американцы при эвакуации из Уханя ориентировались на российский флаг Российские дипломаты, организовавшие в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане эвакуацию соотечественников, установили в аэропорту флаг России, чтобы граждане могли сразу найти нужную стоку регистрации.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2345 К утру субботы, 22 февраля, число жертв коронавируса COVID-19 на материковом Китае возросло до 2345: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 109 (106 из них - в провинции Хубэй).

Финансы Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за мировыми площадками из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими максимум акциями "Полюса".

Общество В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Политика Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.

Общество В КПРФ предложили отменить пенсионную реформу В Мосгордуме депутаты от фракции КПРФ внесли законопроект, предлагающий отменить повышение возраста выхода на пенсию.

Кино Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена» Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.

Политика Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.