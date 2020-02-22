Политика

ИзвестияИзвестияМИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям Киева

Киев инициировал спор с Москвой в сентябре 2016 года. Украина обвиняет Россию в якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном море и требует подтвердить ее права в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
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 МИД говорится, что арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к полуострову.
Московский Комсомолец03:50

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МИД оценил решение арбитража в Гааге по претензиям Украины

РИА Новости13:55

МИД РФ: трибунал в Гааге согласен, что не вправе решать, чей Крым

Красная весна06:51

В Госдуме оценили решение Гаагского суда по претензиям Украины

News.ru10:10

Юрист-международник оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины

RT на русском08:10

МИД РФ отреагировал на решение Гаагского трибунала по поводу «морского» иска Украины

Росбалт10:21

МИД РФ: международный трибунал учел ключевой российский аргумент в деле против Украины

ТАСС04:11

МИД: в Гааге учитывают, что Киев иском хочет доказать суверенитет над Крымом

Московский Комсомолец03:50
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Происшествия

На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
ТАСС 16:26
Футбол

Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Говорит Москва 20 февраля в 02:01
Общество

Геологи рассказали об обнаружении запасов золота в Индии

Известия 12:58
Политика

Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:17
Происшествия

Взрывы в Багдаде: пострадали 17 человек

REGNUM 15:12
Происшествия

Зампреда пензенского правительства проверят после видео с ГИБДД

РБК 13:11
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка

Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
РБК вчера в 14:01
Биатлон

Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
РИА Новости 12:55
Политика

Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ 19:57
Кино

В рамках «Берлинале» прошла презентация российских фильмов и сериалов

На кинорынке EFM, что работает в рамках 70-го юбилейного "Берлинале", прошла презентация Created in Moscow, организованная в сотрудничестве с Роскино, на которой были представлены не только российские фильмы, сериалы и анимация, но и отечественные услуги продакшн и постпродакшн.
Российская газета 08:24
Общество

Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца

Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
News.ru 09:25
Политика

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:31
Политика

Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком

Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
REGNUM 11:07
Общество

Когда придет настоящая весна: прогноз метеоролога

Метеорологи рассказали, когда в центральную часть России придет настоящая весна.
Вести.Ru 21:02
Общество

В Подмосковье стали чаще сортировать отходы

В прошлом году сортировать отходы начали 40% жителей Подмосковья. По словам министра ЖКХ, к концу года этот показатель увеличился до 60%.
РИА Новости 20 февраля в 12:27
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Анастасии Волочковой ушла из дома и начала зарабатывать

Дочь балерины Ариадна и раньше проявляла характер и пыталась показывать свое «я», а теперь и вовсе решила уйти из дома и жить вместе с отцом и его новой возлюбленной.
StarHit.ru 18:30
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 20 февраля в 02:36
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Российская газета 19:34
Авто

Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке

Телеканал Санкт-Петербург 20 февраля в 13:36
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236

Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
RT на русском 20 февраля в 20:34
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Хоккей

«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф КХЛ

Подольский «Витязь» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:04
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка

Газета.Ru 09:20
Футбол

Хет-трик Сигурдссона принес ЦСКА победу над «Уфой» в контрольном матче

Футболисты московского ЦСКА разгромили "Уфу" в заключительном контрольном матче на сборе в Испании.
РИА Новости 11:58
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском 17:01
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые стал отцом

Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.
Lenta.ru 14:04
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
Футбол

Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»

Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Красная весна 04:12
Гаджеты

Acer представила на российском рынке мощный ноутбук ConceptD 9 Pro

В основе Acer ConceptD 9 Pro лежит девятое поколение процессора Intel Core i9, оперативной памяти в модели установили 32 ГБ, а в качестве графической системы выступает NVIDIA Quadro RTX 5000 с 16 ГБ собственной памяти и поддержки трассировки лучей.
Astera 20 февраля в 16:09
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