с чего всё началось

Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД. Ранее стало известно, что сервис удалил аккаунты крымского телеканала "Крым 24", а также информагентств Anna News и News Front.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев Роспотребнадзор рекомендует заселять отдыхающих в российские санатории только при наличии отрицательных тестов на коронавирус COVID-19. 73

Политика Путин наградил Марию Захарову и Василия Небензю орденами Почета За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет. 118

Шоу-бизнес Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова. 4

Армия и оружие Силы ДНР и ЛНР приведены в полную боеготовность Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность в связи с эскалацией обстрелов со стороны украинских силовиков. 312

Здоровье В Китае объяснили новую вспышку коронавируса Цю Хайбо рассказал, что проведенные наблюдения говорят об изменении коронавируса по мере распростране6ния на северо-восток КНР. 58

Происшествия В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. 212

Происшествия Жильцы камчатской многоэтажки остались без лифта из-за нарушений «управляйки» В жилом доме № 60 по ул. Ломоносова в Петропавловске на месяц приостановили эксплуатацию пассажирского лифта из-за нарушений, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

Общество Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева. 8

Хоккей СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене» и по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик. 7

Общество В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19. 9

Авто Компания Nissan представила новый Nissan GT-R50 от Italdesign Напомним, Nissan GT-R50 от Italdesign был представлен летом 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R. 8

Общество Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова. 238

Политика Трамп заявил, что планирует прекратить принимать гидроксихлорохин Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что планирует "через день или два" прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил).

Футбол «Челси» продлил контракт с Жиру Французский нападающий Оливье Жиру пролонгировал соглашение с английским «Челси». Новый контракт сторон действует до лета 2021-го.

Политика Болгария предъявила территориальные претензии Украине Киев, 20 мая 2020, 17:32 — REGNUM Правительство Болгарии сегодня, 20 мая, приняло декларацию относительно некорректности административно-территориальной реформы на Украине и защиты «прав и целостности» болгарской общины в стране. 1

Общество Коронавирусом заразились рабочие консервного завода около кардиоцентра Завод «Барс» расположен в посёлке Родники Гурьевского городского округа, по ул. Садовой, 7. Сейчас, по словам главного санитарного врача региона, там проводят дезинфекцию. 5

Общество Вильфанд: Апрельская погода вернется в европейскую часть России С четверга по субботу включительно в Москве прогнозируется погода, более характерная для первой половины апреля.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K