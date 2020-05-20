Политика
РИА НовостиМИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД. Ранее стало известно, что сервис удалил аккаунты крымского телеканала "Крым 24", а также информагентств Anna News и News Front.
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с чего всё началось
В МИД РФ призвали международные структуры и правозащитников обратить внимание на блокировку YouTube-аккаунтов нескольких российских СМИ, сообщается на сайте ведомства.Аргументы и Факты14:33
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