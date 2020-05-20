Политика
РИА НовостиМИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД. Ранее стало известно, что сервис удалил аккаунты крымского телеканала "Крым 24", а также информагентств Anna News и News Front.
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с чего всё началось
В МИД РФ призвали международные структуры и правозащитников обратить внимание на блокировку YouTube-аккаунтов нескольких российских СМИ, сообщается на сайте ведомства.Аргументы и Факты14:33
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Происшествия
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Общество
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Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
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Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
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В США потребовали от Китая вложить $9 трлн в борьбу с коронавирусом
Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Китай должен вложить в борьбу с новым коронавирусом более 9 триллионов долларов.
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В Японии создадут робота на замену космонавтам. Это позволит снизить затраты и избавиться от рисков для реальных людей.
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Названы сроки открытия туристического сезона в Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал сроки открытия туристического сезона в стране.
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Слуцкий показал «первую тренировку после самоизоляции»
Российский специалист выложил отрывок из фильма Убойный футбол и подписал его следующим образом: «Первая тренировка после самоизоляции».
Евро-футбол.ру 16:17
Футбол
Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом
Нападающий "Краснодара" и молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 15:58
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Комета SWAN будет хороша видна до середины июня
AstroNews.ru 14:12
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ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Экономика
ФАС заявила об отсутствии роста цен на хлеб в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не зафиксировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 06:57
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Фигурное катание
Рудковская назвала Тутберидзе современной Тарасовой
Продюсер и блогер Яна Рудковская сравнила наставницу фигуристов Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
Экономика сегодня 08:23
Общество
Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус Титаника
Из затонувшего судна планируют достать беспроводное радио, с которого подавался сигнал бедствия В США суд впервые в истории разрешил компании RMS Titanic, владельцу легендарного корабля, вскрыть его обшивку.
КМВ Новости 11:34
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Общество
Собянин предупредил о росте смертности больных коронавирусом
Смертность среди пациентов с коронавирусом в мае может быть больше, чем в апреле, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве.
RT на русском 09:49
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе
По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14
Общество
Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей
В системе «Социальный мониторинг», которая контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ, зарегистрировано более 60 000 пользователей, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
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Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s
Южнокорейская компания Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:32
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Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку
Певица мило улыбалась, снимающему ее на камеру мужу и посылала ему воздушные поцелуи.
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Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) вчера в 11:31
Авто
Новый Skoda Rapid появился в российских автосалонах
Авторамблер 10:04
Общество
Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов
По словам секретаря Совбеза России, информация о коррупции поступила по результатам мониторинга реализации майского указа президента.
Говорит Москва 06:59
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Гаджеты
Представлен новый 5G-смартфон Honor X10
Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera 07:17