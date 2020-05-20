Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД. Ранее стало известно, что сервис удалил аккаунты крымского телеканала "Крым 24", а также информагентств Anna News и News Front.
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с чего всё началось
В МИД РФ призвали международные структуры и правозащитников обратить внимание на блокировку YouTube-аккаунтов нескольких российских СМИ, сообщается на сайте ведомства
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Аргументы и Факты14:33

Подробнее о событии

МИД РФ: удаление аккаунта «Крым-24» на YouTube – очередной акт цензуры

REGNUM13:15

МИД РФ возмутился удалением страниц российских СМИ на YouTube

Газета.Ru15:55

МИД назвал дискриминацией удаление аккаунта «Крым 24» на YouTube

Московский Комсомолец13:16

МИД отреагировал на удаление аккаунтов трех российских СМИ на YouTube

РБК15:19

МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

РИА Новости13:06

МИД РФ отреагировал на удаление каналов информагентств хостингом YouTube

News.ru12:59

В МИД России назвали дискриминацией удаление аккаунта телеканала «Крым-24» на YouTube

ТАСС12:41
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Происшествия

Московская школьница обвинила мать в принуждении к сексу с начальником

Московский Комсомолец вчера в 13:35
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Здоровье

В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
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Общество

В США потребовали от Китая вложить $9 трлн в борьбу с коронавирусом

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Китай должен вложить в борьбу с новым коронавирусом более 9 триллионов долларов.
Московский Комсомолец 13:55
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Космос

В Японии создадут робота на замену космонавтам

В Японии создадут робота на замену космонавтам. Это позволит снизить затраты и избавиться от рисков для реальных людей.
Ferra 13:23
Политика

Путин наградил Марию Захарову и Василия Небензю орденами Почета

ТАСС 16:00
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Общество

Названы сроки открытия туристического сезона в Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал сроки открытия туристического сезона в стране.
Lenta.ru 16:11
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Футбол

Слуцкий показал «первую тренировку после самоизоляции»

Российский специалист выложил отрывок из фильма Убойный футбол и подписал его следующим образом: «Первая тренировка после самоизоляции».
Евро-футбол.ру 16:17
Футбол

Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом

Нападающий "Краснодара" и молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 15:58
Космос

Комета SWAN будет хороша видна до середины июня

AstroNews.ru 14:12
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Экономика

ФАС заявила об отсутствии роста цен на хлеб в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не зафиксировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 06:57
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Фигурное катание

Рудковская назвала Тутберидзе современной Тарасовой

Продюсер и блогер Яна Рудковская сравнила наставницу фигуристов Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
Экономика сегодня 08:23
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Общество

Впервые в истории суд разрешил вскрыть корпус Титаника

Из затонувшего судна планируют достать беспроводное радио, с которого подавался сигнал бедствия В США суд впервые в истории разрешил компании RMS Titanic, владельцу легендарного корабля, вскрыть его обшивку.
КМВ Новости 11:34
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Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
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Общество

Собянин предупредил о росте смертности больных коронавирусом

Смертность среди пациентов с коронавирусом в мае может быть больше, чем в апреле, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве.
RT на русском 09:49
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Общество

МЧС предупредило о мокром снеге в Московском регионе

По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
RT на русском 16:14
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Общество

Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей

В системе «Социальный мониторинг», которая контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ, зарегистрировано более 60 000 пользователей, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Ведомости 10:35
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Гаджеты

Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s

Южнокорейская компания Samsung представил бюджетный смартфон Galaxy A21s. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:32
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку

Певица мило улыбалась, снимающему ее на камеру мужу и посылала ему воздушные поцелуи.
Uznayvse.ru 15:34
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Здоровье

898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье

За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) вчера в 11:31
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Авто

Новый Skoda Rapid появился в российских автосалонах

Авторамблер 10:04
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Общество

Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов

По словам секретаря Совбеза России, информация о коррупции поступила по результатам мониторинга реализации майского указа президента.
Говорит Москва 06:59
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Футбол

ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко

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Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
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Политика

Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
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Общество

The Insider нашел у Володина квартиру за 400 млн

Инфо24 15:30
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Гаджеты

Представлен новый 5G-смартфон Honor X10

Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera 07:17
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Как работают Яндекс.Новости?
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