Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
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МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

В Москве обратили внимание на указ президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении тех стран, кто откладывает эвакуацию своих граждан из США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости10:09

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В МИД России прокомментировали указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Комсомольская правда16:40

Замглавы МИД осудил угрозы Трампа странам, не забравшим граждан из США

News.ru14:15

МИД указал США на неподходящее время для новых санкций на фоне COVID-19

Известия10:41

МИД РФ принял к сведению указ Трампа о возможном введении новых санкций

Коммерсантъ11:36

Москва отреагировала на угрозу Трампа «вирусными» санкциями

Взгляд.ру10:48

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Life.ru11:57

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

РИА Новости10:09
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Космос

Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС

Известия 20:20
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
39
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
199
Общество

В России в 49 регионах выявили новые случаи заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 1667 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 250 человек, однако скончались 12 пациентов, сообщает оперативный штаб.
Live24 04:54
162
Энергетика

Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин

РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.
РИА Новости 01:00
34
Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
160
Происшествия

Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице.
РБК 10:09
397
Политика

МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости вчера в 16:33
4,1K
Происшествия

Ночью в Приамурье искали двух девочек

В поселке Серышево сегодня ночью искали двух девочек 7 и 9 лет. Дети отправились за вербой, но домой так и не вернулись.
ИА Порт Амур 21:48
Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском 13:42
161
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
1,2K
Общество

В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 97 из них завезены из других стран.
RT на русском 21:56
10
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга.
REGNUM 15:12
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Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
136
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 13:41
2,6K
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
1,2K
Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru 11:24
793
Здоровье

Катастрофа в США: более двух тысяч погибших за сутки, заболевших более полумиллиона

Число погибших от коронавируса в мире достигло почти 103 тысяч человек. Инфицированных более миллиона 700 тысяч.
Первый канал 05:08
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26
52
Общество

Глава Якутии из-за коронавируса ввел карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев с 00 часов 12 апреля 2020года ввел на территории города Алдан карантин.
Российская газета 21:20
9
Происшествия

В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел

Нелегальный хостел-общежитие в Ленинградской области был закрыт на карантин, а у 14 его постояльцев взяли анализ на коронавирус, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
РБК 15:49
6
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
3K
Общество

Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области

Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск вчера в 09:05
64
Единоборства

Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU вчера в 02:21
18
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
161
Происшествия

В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru 07:08
6
Общество

В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету

Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM 21:41
3
Здоровье

Двое детей болеют коронавирусом в Иркутской области

Напомним, всего заразу диагностировали у 28 жителей региона.
КП - Иркутск 07:42
9
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском 16:47
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Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
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