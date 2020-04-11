В Москве обратили внимание на указ президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении тех стран, кто откладывает эвакуацию своих граждан из США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

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