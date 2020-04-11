В Москве обратили внимание на указ президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении тех стран, кто откладывает эвакуацию своих граждан из США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Политика Трамп обвинил NYT в желании вернуться в Китай Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в Китай после того, как тот отозвал аккредитации ряда ее журналистов.

Общество Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. 4

Космос В России изобрели силовое поле для космонавтов Помимо прочего, силовое поле могут использовать для получения энергии и управления энергетbческими параметрами электростатического и магнитного полей.

Политика США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан В пятницу, 10 апреля, президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому могут быть введены визовые санкции в отношении стран, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях пандемии коронавируса. 482

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 2,5K

Общество Осужденный заочно банкир Бородин пожертвовал £1 млн британской клинике Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин пожертвовал миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 3K

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 36

Авто Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota Японская компания намерена вывести в класс субкомпактных кроссоверов новую дешевую модель, которая заменит уже существующий Toyota C-HR. 3

Футбол Поль Погба вернется в «Ювентус», переговоры уже идут По его данным, больше всего Погба хотел бы оказаться в «Ювентусе», за который он играл с 2012 по 2016 годы.

Космос Рогозин рассказал о задачах космонавтики по покорению планет Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в обновленных Основах госполитики в области космической деятельности содержится задача по освоению других планет. 2

Здоровье Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде» Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram. 1,1K

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 62

Общество В Кремле допустили перенос парада Победы В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было. 778

Происшествия Гражданин Монголии находится в инфекционной больнице Улан-Удэ 10 апреля у 50-летнего гражданина Монголии, прибывшего рейсом Москва - Новосибирск - Улан-Удэ, по прибытии в аэропорт «Байкал» была зафиксирована повышенная температура тела.

Общество Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1». 122

Здоровье Два новых случая коронавируса выявлено в Амурской области По данным на 11 апреля в Приамурье выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России. 7

Общество Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России. 113