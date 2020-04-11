Политика
РИА НовостиМИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
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с чего всё началось
В Москве обратили внимание на указ президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении тех стран, кто откладывает эвакуацию своих граждан из США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.РИА Новости10:09
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В МИД России прокомментировали указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Комсомольская правда16:40
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Политика
Владимир Путин сам добавил фразу про печенегов и половцев в свою речь
Эхо Москвы 09 апреля в 06:30
Политика
Трамп обвинил NYT в желании вернуться в Китай
Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в Китай после того, как тот отозвал аккредитации ряда ее журналистов.
ТАСС 19:43
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Космос
В России изобрели силовое поле для космонавтов
Помимо прочего, силовое поле могут использовать для получения энергии и управления энергетbческими параметрами электростатического и магнитного полей.
РЕН ТВ 20:18
Политика
США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
В пятницу, 10 апреля, президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому могут быть введены визовые санкции в отношении стран, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях пандемии коронавируса.
Страна Советов on-line 04:04
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
Газета.Ru 17:33
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Общество
Осужденный заочно банкир Бородин пожертвовал £1 млн британской клинике
Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин пожертвовал миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
Телеканал 360° 18:48
Общество
Китай направил в Россию группу экспертов для борьбы с коронавирусом
Правительство Китая приняло решение направить в Россию группу экспертов по борьбе с пандемией коронавируса.
ФАН вчера в 23:14
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Авто
Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota
Японская компания намерена вывести в класс субкомпактных кроссоверов новую дешевую модель, которая заменит уже существующий Toyota C-HR.
SpeedMe вчера в 08:05
Футбол
Поль Погба вернется в «Ювентус», переговоры уже идут
По его данным, больше всего Погба хотел бы оказаться в «Ювентусе», за который он играл с 2012 по 2016 годы.
ProstoProSport 04:34
Космос
Рогозин рассказал о задачах космонавтики по покорению планет
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в обновленных Основах госполитики в области космической деятельности содержится задача по освоению других планет.
Московский Комсомолец 19:28
Здоровье
Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»
Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
Киберспорт
Gambit Esports проиграла третий матч на ESL One Los Angeles 2020
Спорт-Экспресс 01:15
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Единоборства
Фергюсон прокомментировал отмену турнира UFC 249
ProstoProSport вчера в 02:06
Здоровье
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае
Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
АМИТЕЛ 09 апреля в 03:46
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
В марте пресс-секретарь Владимира Путина отмечал, что возможность отмены парада Победы в Москве рассматривается в связи с коронавирусом, однако окончательного решения по этому вопросу на тот момент принято не было.
Газета.Ru 11:24
Происшествия
Гражданин Монголии находится в инфекционной больнице Улан-Удэ
10 апреля у 50-летнего гражданина Монголии, прибывшего рейсом Москва - Новосибирск - Улан-Удэ, по прибытии в аэропорт «Байкал» была зафиксирована повышенная температура тела.
ИА АРД 08:34
Общество
Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
Взгляд.ру 10:06
Здоровье
Два новых случая коронавируса выявлено в Амурской области
По данным на 11 апреля в Приамурье выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая коронавируса, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России.
Телепорт 04:28
Футбол
«Если „МЮ“ дома проигрывал, добавляли пять минут, если выигрывал – максимум две»: Манчини рассказал, как работал «Ферги-тайм»
Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини поговорил о таком понятии, как «Ферги-тайм».
Евро-футбол.ру 16:40
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Футбол
«Монако» показал лучшие моменты с участием Александра Головина
На видеозаписи показаны не только забитые полузащитником сборной России мячи, но и голевые передачи, а также финты в его исполнении.
iReactor 14:02
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости 17:54
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В США пригрозили Саудовской Аравии последствиями за нефтяную войну
Сенатор от Аляски Дэн Салливан рассказал, что разговор с официальными лицами Саудовской Аравии длился около двух часов.
News.ru 17:00
Религия
РПЦ рекомендует в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате были распространены рекомендации по совершению богослужений в период Страстной недели и на Пасху.
Петербургский дневник вчера в 08:47