Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
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МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

В Москве обратили внимание на указ президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении тех стран, кто откладывает эвакуацию своих граждан из США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новостивчера в 10:09

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В МИД России прокомментировали указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Комсомольская правдавчера в 16:40

Замглавы МИД осудил угрозы Трампа странам, не забравшим граждан из США

News.ruвчера в 14:15

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Life.ruвчера в 11:57

МИД РФ принял к сведению указ Трампа о возможном введении новых санкций

Коммерсантъвчера в 11:36

Москва отреагировала на угрозу Трампа «вирусными» санкциями

Взгляд.рувчера в 10:48

МИД указал США на неподходящее время для новых санкций на фоне COVID-19

Известиявчера в 10:41

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

РИА Новостивчера в 10:09
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
106
Общество

В России зафиксировали более 2 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 03:54
Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт вчера в 11:07
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости вчера в 11:50
1,4K
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
1,2K
Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

ТАСС 03:36
75
Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
30
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
3,1K
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым

Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.
Актуальные Новости вчера в 14:42
3
Общество

Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах

Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Газета.Ru 01:56
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Общество

В Турции за сутки выявили 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки возросло более чем на 5,1 тыс. – с 47 029 до 52167, общее число умерших увеличилось с 1006 до 1101, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
Взгляд.ру вчера в 16:22
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Происшествия

В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС

Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии №15 ГУФСИН РФ по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
9
Общество

У коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 13:11
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии превысило две тысячи

Всего на стационарном лечении находятся более 2 тысяч человек. В Минздраве отмечают, что большинство зараженных легко переносят болезнь.
Live24 вчера в 08:04
3
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета вчера в 09:13
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Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 10 апреля в 13:29
139
Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
124
Наука

Основной инстинкт: почему кошки не ладят с собаками

Начать стоит с того, что у кошек и собак совершенно разное социальное поведение.
Популярная механика 02:18
Здоровье

В Карелии подтвержден еще один диагноз коронавируса

АиФ Карелия 01:42
1
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
4,2K
Технологии

В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов

Online47.ru вчера в 21:21
2
Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19

Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Политика

В США намерены собрать информацию о системе здравоохранения Украины

Агентство США по международному развитию планирует собрать данные и мнения о системе здравоохранения Украины и реализации реформы, которая проводится властями страны в данной сфере.
RT на русском 01:02
1
Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
305
Общество

В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:44
Происшествия

Ещё 12 случаев коронавируса подтвердились в Воронежской области

В Воронежской области подтвердились ещё 12 случаев заражения COVID-19, сообщил московский оперштаб по коронавирусу сегодня, 12 апреля.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:49
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
174
Происшествия

Скрывшая поездку в Испанию инфекционист вылечилась от коронавируса

Бывший главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, лишенная должности за сокрытие поездки в Испанию и нарушение режима самоизоляции, вылечилась от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 04:04
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Космос

«Технология» из Обнинска: продукция для космоса не терпит остановок

Предприятие из калужского Обнинска более 40 лет обеспечивает космическую отрасль страны высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов.
REGNUM вчера в 07:50
1
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