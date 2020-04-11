Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
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МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

В Москве обратили внимание на указ президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении тех стран, кто откладывает эвакуацию своих граждан из США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости10:09

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В МИД России прокомментировали указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Комсомольская правда16:40

Замглавы МИД осудил угрозы Трампа странам, не забравшим граждан из США

News.ru14:15

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

РИА Новости10:09

МИД РФ принял к сведению указ Трампа о возможном введении новых санкций

Коммерсантъ11:36

Москва отреагировала на угрозу Трампа «вирусными» санкциями

Взгляд.ру10:48

МИД указал США на неподходящее время для новых санкций на фоне COVID-19

Известия10:41

МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев

Life.ru11:57
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Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
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В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
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Футбол

Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
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Общество

Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
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Общество

Около 200 россиян вернутся из Японии в Москву в воскресенье

Около 200 российских граждан в воскресенье, 12 апреля, вылетят из Токио на родину.
РБК 23:05
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
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В Оренбуржье лечение от коронавируса получают 57 человек

Из заразившихся коронавирусом у 31 человека есть осложнение — пневмония. В амбулаторных условиях лечение получают двое.
REGNUM вчера в 07:25
Здоровье

Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса

Врач сообщил, что периодически появляющаяся информация о том, что курение защищает от COVID-19, не соответствует действительности.
РБК 22:31
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Футбол

«Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн из-за отмены Кубка чемпионов

Стали известны потери, которые понесут клубы из-за отмены Международного кубка чемпионов, сообщает Marca.
Газета.Ru 05:35
Здоровье

СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей

Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК 21:32
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Общество

Китай направил в Россию врачей для борьбы с коронавирусом

«Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт, приобретенный в период борьбы с эпидемией COVID-19», — приводит сообщение МИД Поднебесной РИА Новости.
Sport24.ru 04:17
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Общество

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

ТАСС 10:20
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Общество

В Сербии российские военные продезинфицировали 25 медицинских объектов

Российские специалисты провели дезинфекцию на 25 медицинских объектах в столице Сербии и ближайших населенных пунктах, сообщили в Минобороны России.
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Самбурская унизила Муцениеце из-за «грязных труселей»

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Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
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Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
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Общество

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Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
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Песков заявил, что здоровье Путина отменное

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МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
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Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке

StarHit.ru 13:00
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Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
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Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса

Специалисты Минздрава России причисляют соль к одному из средств, способных помочь при профилактике коронавируса.
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

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Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
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Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

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В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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