Политика
РИА НовостиМИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
Читать в источнике
Оценить76
с чего всё началось
В Москве обратили внимание на указ президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении тех стран, кто откладывает эвакуацию своих граждан из США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.РИА Новости10:09
Подробнее о событии
Показать все источники
В МИД России прокомментировали указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Комсомольская правда16:40
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Происшествия
В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru 07:08
Футбол
Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты
Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru 16:00
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Общество
Около 200 россиян вернутся из Японии в Москву в воскресенье
Около 200 российских граждан в воскресенье, 12 апреля, вылетят из Токио на родину.
РБК 23:05
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
В Оренбуржье лечение от коронавируса получают 57 человек
Из заразившихся коронавирусом у 31 человека есть осложнение — пневмония. В амбулаторных условиях лечение получают двое.
REGNUM вчера в 07:25
Здоровье
Онколог сообщил о рисках курильщиков при эпидемии коронавируса
Врач сообщил, что периодически появляющаяся информация о том, что курение защищает от COVID-19, не соответствует действительности.
РБК 22:31
Футбол
«Реал» и «Барселона» потеряют по €18 млн из-за отмены Кубка чемпионов
Стали известны потери, которые понесут клубы из-за отмены Международного кубка чемпионов, сообщает Marca.
Газета.Ru 05:35
Здоровье
СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей
Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК 21:32
Общество
Китай направил в Россию врачей для борьбы с коронавирусом
«Специалистов из Китая пригласило правительство Москвы, среди них авторитетные вирусологи и врачи, которые имеют большой клинический опыт, приобретенный в период борьбы с эпидемией COVID-19», — приводит сообщение МИД Поднебесной РИА Новости.
Sport24.ru 04:17
Общество
В Сербии российские военные продезинфицировали 25 медицинских объектов
Российские специалисты провели дезинфекцию на 25 медицинских объектах в столице Сербии и ближайших населенных пунктах, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 22:05
Футбол
«Челси» собирается продать Канте
90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Самбурская унизила Муцениеце из-за «грязных труселей»
Настасья Самбурская снова критикует Агату Муцениеце, рассказавшую накануне, что Павел Прилучный поднял на неё руку.
7Дней.ру 10:00
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26
Общество
Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Газета.Ru 22:59
Здоровье
Минздрав посоветовал раствор соли для профилактики коронавируса
Специалисты Минздрава России причисляют соль к одному из средств, способных помочь при профилактике коронавируса.
МедиаПоток 09 апреля в 10:22
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
Происшествия
Один заключенный погиб во время пожара в колонии в Ангарске
Иркутск Сегодня 07:02
Общество
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11