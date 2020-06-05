Политика
РИА НовостиМИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Ранее о высылке двух сотрудников российского посольства объявил премьер Андрей Бабиш. По его словам, это связано с тем, что российский дипломат якобы целенаправленно "заслал" службе госбезопасности историю о том, что он привез в страну яд рицин.
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Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку
Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
Здоровье
Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса
Некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают, зачастую их легко спутать.
Lenta.ru 11:50
Общество
ВОЗ изменила мнение о ношении масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 14:05
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
РИА Новости 11:42
Футбол
В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал
Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
Чемпионат 07:29
Политика
Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда будет вакцина.
РИА Новости 14:11
Армия и оружие
«Неожиданный удар», — украинская армия показала, как «валит российских оккупантов» на Донбассе
На видео перечисляются виды такой техники, применяемой киевскими оккупантами на Донбассе.
Rusvesna.su 10:54
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 12:20
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
В Воронежской области растет число больных коронавирусом пенсионеров
В Воронежской области зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пожилых граждан.
Обозреватель Врн вчера в 16:32
Футбол
Футбольный «Тамбов» может вновь сменить Саранск на Нижний Новгород
Клуб российской премьер-лиги "Тамбов" рассматривает вероятность окончательного переезда команды в Нижний Новгород.
Вести.Ru 14:22
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ сообщил, что Киев готовит наступление в Донбассе
Газета.Ru 12:58
Политика
Половина украинцев считают, что страна находится на грани развала
Около 50% жителей Украины считают, что страна находится на грани развала.
ФАН 12:09
Хоккей
Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
Здоровье
Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса
Недорогой медицинский препарат для желудка избавил больных пациентов от коронавируса.
Evo-rus.com 11:04
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Общество
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
В Москве у здания Главного управления МВД на улице Петровка, 38, полиция задержала 13 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщает «ОВД-инфо».
Ведомости 12:54
Здоровье
В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных
Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 11:41
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
Car.ru вчера в 05:30
Общество
Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне
По сведениям Роструда, сокращенная неделя с 8 по 11 июня запланирована в связи с Днем России, накануне праздника, 11 июня, рабочий день сократится на час как предпраздничный.
U74.Ru вчера в 05:31
Футбол
Появился календарь четвертьфиналов Кубка Англии
Футбольная ассоциация Англии на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей 1/4 финала национального кубка.
Евро-футбол.ру 08:41
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Общество
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 10:16
Культура
Германия выделит €1 млрд на поддержку культуры
Канцлер Германии Ангела Меркель согласовала €130-миллиардный пакет мер по стимулированию экономики, оказавшейся, по ее мнению, «в тяжелейшем за историю ФРГ» кризисе, вызванном пандемией коронавируса. €1 млрд евро из этого пакета планируют выделить на поддержку культуры.
Культуромания 10:15