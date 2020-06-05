Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Ранее о высылке двух сотрудников российского посольства объявил премьер Андрей Бабиш. По его словам, это связано с тем, что российский дипломат якобы целенаправленно "заслал" службе госбезопасности историю о том, что он привез в страну яд рицин.
Читать в источнике
Комментировать809
с чего всё началось
Чехия поступила «непорядочно и недостойно», объявив двух российских дипломатов персонами нон грата и обязав их покинуть страну, говорится
 в заявлении на сайте МИД России.
РБК12:05

Подробнее о событии

МИД России фразой «надо отвечать» оценил решение Чехии выслать дипломатов

РБК13:30

МИД РФ назвал высылку дипломатов серьезным уроном российско-чешским отношениям

Коммерсантъ13:09

Высылка двух российских дипломатов из Чехии. Главное

ТАСС13:17

МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии

RT на русском13:28

МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

Интерфакс11:47

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

РИА Новости12:08

МИД РФ отреагировал на высылку двух дипломатов из Праги

Известия11:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
36
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Происшествия

В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку

Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
3
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
1,5K
Здоровье

Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса

Некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают, зачастую их легко спутать.
Lenta.ru 11:50
8
Общество

ВОЗ изменила мнение о ношении масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
Lenta.ru 14:05
23
Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
84
Общество

Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда

РИА Новости 11:42
14
Футбол

В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал

Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
Чемпионат 07:29
Политика

Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда будет вакцина.
РИА Новости 14:11
12
Армия и оружие

«Неожиданный удар», — украинская армия показала, как «валит российских оккупантов» на Донбассе

На видео перечисляются виды такой техники, применяемой киевскими оккупантами на Донбассе.
Rusvesna.su 10:54
Общество

Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 12:20
498
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,3K
Здоровье

В Воронежской области растет число больных коронавирусом пенсионеров

В Воронежской области зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пожилых граждан.
Обозреватель Врн вчера в 16:32
46
Футбол

Футбольный «Тамбов» может вновь сменить Саранск на Нижний Новгород

Клуб российской премьер-лиги "Тамбов" рассматривает вероятность окончательного переезда команды в Нижний Новгород.
Вести.Ru 14:22
Армия и оружие

Постпред РФ при ОБСЕ сообщил, что Киев готовит наступление в Донбассе

Газета.Ru 12:58
14
Политика

Половина украинцев считают, что страна находится на грани развала

Около 50% жителей Украины считают, что страна находится на грани развала.
ФАН 12:09
46
Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
1
Здоровье

Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса

Недорогой медицинский препарат для желудка избавил больных пациентов от коронавируса.
Evo-rus.com 11:04
107
Общество

Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры

Интерфакс 10:27
204
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
894
Общество

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

В Москве у здания Главного управления МВД на улице Петровка, 38, полиция задержала 13 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщает «ОВД-инфо».
Ведомости 12:54
23
Здоровье

В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных

Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 11:41
3
Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru вчера в 05:30
8
Общество

Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне

По сведениям Роструда, сокращенная неделя с 8 по 11 июня запланирована в связи с Днем России, накануне праздника, 11 июня, рабочий день сократится на час как предпраздничный.
U74.Ru вчера в 05:31
690
Футбол

Появился календарь четвертьфиналов Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей 1/4 финала национального кубка.
Евро-футбол.ру 08:41
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
93
Религия

6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

Gazeta.SPb 11:59
19
Общество

Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 10:16
4,7K
Культура

Германия выделит €1 млрд на поддержку культуры

Канцлер Германии Ангела Меркель согласовала €130-миллиардный пакет мер по стимулированию экономики, оказавшейся, по ее мнению, «в тяжелейшем за историю ФРГ» кризисе, вызванном пандемией коронавируса. €1 млрд евро из этого пакета планируют выделить на поддержку культуры.
Культуромания 10:15
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное