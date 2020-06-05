с чего всё началось

Ранее о высылке двух сотрудников российского посольства объявил премьер Андрей Бабиш. По его словам, это связано с тем, что российский дипломат якобы целенаправленно "заслал" службе госбезопасности историю о том, что он привез в страну яд рицин.

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,4K

Происшествия В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ. 3

Общество ВОЗ изменила мнение о ношении масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах. 23

Футбол В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.

Общество Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин. 498

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 5,3K

Хоккей Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею 5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова. 1

Общество Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве В Москве у здания Главного управления МВД на улице Петровка, 38, полиция задержала 13 участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщает «ОВД-инфо». 23

Здоровье В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер. 3

Общество Две сокращенные рабочие недели ждут россиян в июне По сведениям Роструда, сокращенная неделя с 8 по 11 июня запланирована в связи с Днем России, накануне праздника, 11 июня, рабочий день сократится на час как предпраздничный. 690

Футбол Появился календарь четвертьфиналов Кубка Англии Футбольная ассоциация Англии на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей 1/4 финала национального кубка.

Общество Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 4,7K