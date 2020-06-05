Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Ранее о высылке двух сотрудников российского посольства объявил премьер Андрей Бабиш. По его словам, это связано с тем, что российский дипломат якобы целенаправленно "заслал" службе госбезопасности историю о том, что он привез в страну яд рицин.
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с чего всё началось
Чехия поступила «непорядочно и недостойно», объявив двух российских дипломатов персонами нон грата и обязав их покинуть страну, говорится
 в заявлении на сайте МИД России.
РБК12:05

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МИД отреагировал на высылку Чехией сотрудников российского посольства

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Политика

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Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

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Общество

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Общество

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«Норникель» берет аварию на себя

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Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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Шоу-бизнес

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Общество

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

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Собянин назвал примерные сроки окончания масочного режима

С первого дня лета в Москве ужесточился масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.
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К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет.
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Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

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В России создают снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 км

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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Куряне смогут наблюдать лунное затмение

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