с чего всё началось

Ранее о высылке двух сотрудников российского посольства объявил премьер Андрей Бабиш. По его словам, это связано с тем, что российский дипломат якобы целенаправленно "заслал" службе госбезопасности историю о том, что он привез в страну яд рицин.

Экономика Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина. 5

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 158

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 161

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Шоу-бизнес Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет Сама Пелагея отметила, что решила вспомнить свой стиль из 2014 года, когда она носила челку и нежную прическу на длинные волосы. 38

Космос Обнаружена экзопланета похожая на Землю Обе планеты вращаются вокруг звезды, где раннее уже были обнаружены две экзопланеты Кеплер-160b и Кеплер-160c.

Общество Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании. 586

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Футбол Джейдон Санчо отреагировал на штраф за стрижку на карантине Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отреагировал на решение Бундеслиги оштрафовать его за нарушение правил карантина.