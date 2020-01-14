Политика

Газета.RuГазета.RuООН призвала к сохранению ядерной сделки по Ирану

В ООН прокомментировали заявление "евротройки", в состав которой входят Германия, Франция и Великобритания, о формализации механизма решения споров в рамках осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий(СВПД) по иранской ядерной программе.
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"Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность", — заявили
 в МИД.
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