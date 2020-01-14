Политика
Газета.RuООН призвала к сохранению ядерной сделки по Ирану
В ООН прокомментировали заявление "евротройки", в состав которой входят Германия, Франция и Великобритания, о формализации механизма решения споров в рамках осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий(СВПД) по иранской ядерной программе.
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с чего всё началось
"Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность", — заявили в МИД.РИА Новости11:55
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Футбол
Интер — Кальяри 4:1
«Интер» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Миланцы победили во встрече со счетом 4:1.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Хоккей
«Дубль» Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»
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В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
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Энергетика
Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
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Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
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В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Авто
Составили список проблемных турбодвигателей
Как стало известно порталу NJCAR.RU, из "первой волны" наддувных моторов к числу самых неудачных относятся: Ford 1.0 EcoBoost (ключевая причина - перегревы), 1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi, силовые агрегаты BMW линеек N45 и N46 (выпускались в период с 2001 по 2011 года), а у Opel "аутсайдером" стал 1.0 R3.
Общество
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В 2017 году авиакомпания Lion Air попросила Boeing обучить пилотов для полетов на недавно приобретенных 737 MAX, однако получила отказ.
Кино
Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге
Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным
Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама.
Армия и оружие
Хафтар озвучил условия продолжения переговоров
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги
Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Футбол
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Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, почему он принял решение отказаться от варианта работы в казанском «Рубине» вместе с Леонидом Слуцким, который возглавил клуб.
Здоровье
ВОЗ: вспышка пневмонии в Китае не распространяется
Вспышка пневмонии в Китае, вызванная неизвестным возбудителем, локализована возле одного рынка морепродуктов в Ухани и пока больше не распространяется, заявили в ВОЗ.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Игры
В сети показали скриншоты новой Half‑Life
Автор YouTube-канала Valve News Network показал девять скриншотов из ожидаемой Half‑Life: Alyx.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде споет Билли Айлиш
Шоу-бизнес
Максим Фадеев признался, что планирует возродить группу SEREBRO
Максим Фадеев признался, что задумывается о возрождении группы SEREBRO.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов во вторник, 14 января.