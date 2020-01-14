В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Происшествия Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях Суд Мухоршибирского района Бурятии приговорил к пяти годам условного срока бабушку, в течение 1,5 года избивавшую до синяков трех маленьких внучек за недобросовестную учебу и неисполнение домашних обязанностей, сообщает пресс-служба суда.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Технологии В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Общество Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу ЮКОСа не приведет к автоматической отмене приговора бывшему главе компании Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю банка МЕНАТЕП, акционеру ЮКОСа Платону Лебедеву, заявили в пресс-службе Минюста, передает «Интерфакс».

Политика Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

Гаджеты Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.

Финансы Bloomberg предсказал новое падение худшей в мире валюты В первые дни 2020 года курс аргентинской валюты остается на уровне, близком к 60 песо за доллар, однако руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн, чьи прогнозы в 2019 году Bloomberg называет наиболее точными, ожидает скорого начала нового падения.

Общество В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (77 процентов), трудности при отправке сообщений (18 процентов) и при входе в аккаунт (4 процента).

Армия и оружие Хафтар озвучил условия продолжения переговоров Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Гаджеты Apple решилась исполнить в iPhone 12 мечту многих поклонников Аналитики финансового холдинга UBS Тимоти Аркури (Timothy Arcuri)и Манжал Шах (Munjal Shah) поделились подробностями о линейке смартфонов iPhone, которые Apple выпустит в 2020 году.

Гаджеты Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700 Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.