Политика
РИА НовостиМИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Экономика
Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть
Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
Происшествия
Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
Суд Мухоршибирского района Бурятии приговорил к пяти годам условного срока бабушку, в течение 1,5 года избивавшую до синяков трех маленьких внучек за недобросовестную учебу и неисполнение домашних обязанностей, сообщает пресс-служба суда.
Общество
СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Общество
Жириновский призвал списать 40 млрд долгов россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо ликвидировать в России микрофинансовые организации и коллекторские агентства.
Технологии
В России предложили новый способ борьбы с телефонными мошенниками
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу ЮКОСа не приведет к автоматической отмене приговора бывшему главе компании Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю банка МЕНАТЕП, акционеру ЮКОСа Платону Лебедеву, заявили в пресс-службе Минюста, передает «Интерфакс».
Футбол
Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры
Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Происшествия
Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь
Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
Хоккей
Брэд Маршан не попал по шайбе во время исполнения буллита
Форвард разогнался, попытался перехитрить вратаря, но проехал мимо шайбы. Это была решающая попытка, которая подарила «лётчикам» победу.
Политика
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Гаджеты
Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek
По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.
Происшествия
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе
Финансы
Bloomberg предсказал новое падение худшей в мире валюты
В первые дни 2020 года курс аргентинской валюты остается на уровне, близком к 60 песо за доллар, однако руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн, чьи прогнозы в 2019 году Bloomberg называет наиболее точными, ожидает скорого начала нового падения.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (77 процентов), трудности при отправке сообщений (18 процентов) и при входе в аккаунт (4 процента).
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Армия и оружие
Хафтар озвучил условия продолжения переговоров
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Гаджеты
Apple решилась исполнить в iPhone 12 мечту многих поклонников
Аналитики финансового холдинга UBS Тимоти Аркури (Timothy Arcuri)и Манжал Шах (Munjal Shah) поделились подробностями о линейке смартфонов iPhone, которые Apple выпустит в 2020 году.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь
На Старый Новый год известная блондинка Виктория Лопырева появилась Instagram с темным цветом волос.
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Политика
НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.