Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД

РИА Новости18:50

Москва объяснила последствия решения «евротройки» по СВПД

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В ООН отреагировали на запуск механизма разрешения споров по иранской ядерной сделке

ТК Звезда13:40

ООН призывает сохранить ядерную сделку по Ирану

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RT на русском11:52
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Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть

Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
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Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях

Суд Мухоршибирского района Бурятии приговорил к пяти годам условного срока бабушку, в течение 1,5 года избивавшую до синяков трех маленьких внучек за недобросовестную учебу и неисполнение домашних обязанностей, сообщает пресс-служба суда.
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СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
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Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
РБК 19:45
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
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Жириновский призвал списать 40 млрд долгов россиян по кредитам

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Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
RT на русском 22:29
Политика

Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

Lenta.ru 20:20
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Робота-пилота корабля «Орел» сделают похожим на человека

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Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму делу ЮКОСа не приведет к автоматической отмене приговора бывшему главе компании Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю банка МЕНАТЕП, акционеру ЮКОСа Платону Лебедеву, заявили в пресс-службе Минюста, передает «Интерфакс».
РБК 12:42
Футбол

Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры

Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
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Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
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Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

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Брэд Маршан не попал по шайбе во время исполнения буллита

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Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости 17:23
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
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Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek

По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.
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Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе

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Bloomberg предсказал новое падение худшей в мире валюты

В первые дни 2020 года курс аргентинской валюты остается на уровне, близком к 60 песо за доллар, однако руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн, чьи прогнозы в 2019 году Bloomberg называет наиболее точными, ожидает скорого начала нового падения.
РБК 04:30
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РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Коммерсантъ 07:16
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (77 процентов), трудности при отправке сообщений (18 процентов) и при входе в аккаунт (4 процента).
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В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека

В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. По данным МЧС, пострадали три человека.
Вести.Ru 22:42
Армия и оружие

Хафтар озвучил условия продолжения переговоров

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
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Apple решилась исполнить в iPhone 12 мечту многих поклонников

Аналитики финансового холдинга UBS Тимоти Аркури (Timothy Arcuri)и Манжал Шах (Munjal Shah) поделились подробностями о линейке смартфонов iPhone, которые Apple выпустит в 2020 году.
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