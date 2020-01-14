Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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МИД РФ назвал запуск механизма разрешения споров по СВПД необоснованным

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МИД Ирана раскритиковал новый механизм разрешения споров в рамках СВПД

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