Политика
РИА НовостиМИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Здоровье
В скорой помощи рассказали, какую зарплату получают врачи и фельдшеры в Екатеринбурге
Начальник скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев в интервью Е1.RU рассказал, сколько в среднем получают врачи и фельдшеры.
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги
В Москве прошел суперматч Евролиги, в котором ЦСКА встречался с мадридским "Реал".
Шоу-бизнес
Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей
Сам актёр признаётся, что не представляет без супруги свою жизнь.
Политика
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Экономика
По новой схеме. Как изменится выплата пенсий
Главное новшество: с 1 января 2020 года изменился период, который используется для расчёта накопительной пенсии.
Армия и оружие
Хафтар озвучил условия продолжения переговоров
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Экономика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Футбол
Эриксен дал согласие на переход в «Интер» в январе
«Интер» уже вступил в официальные переговоры с «Тоттенхэмом» и предложил за переход полузащитника в январе € 10 млн.
Общество
Россиянам упростят доступ к рефинансированию ипотеки
В нижней палате парламента зарегистрирован законопроект, оговаривающий условия рефинансирования жилищных займов для семей, которые вложили в новое жилье материнский капитал.
Шоу-бизнес
Навка опубликовала фото без лифчика
Как следует из подписи к фото, вечерний наряд был выбран для празднования Старого нового года.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек
Общество
Экспедиция «Покорители холода» добралась до Оймяконского района Якутии
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила подписчиков в соцсети со старым Новым годом
Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в соцсети поздравление со старым Новым годом.
Наука
Археологи объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки
Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева, который заявил, что причина аномально высокой для зимы температуры в России кроется в применении климатического оружия США, стоит воспринимать с иронией.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Наука
Температура воды Мирового океана достигла рекордного максимума
Здоровье
Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Космос
На Венере нашли молодые лавовые потоки
Ученые обнаружили на Венере признаки активного вулканизма — анализ данных, собранных европейским зондом «Венера-Экспресс», показал, что на поверхности планеты есть лавовые потоки, возраст которых не превышает нескольких лет.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка Resident Evil 3
Появился новый трейлер ремейка игры Resident Evil 3. В этот раз в ролике показан главный антагонист Немезис.