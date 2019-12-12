Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
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с чего всё началось

Комитет Сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.
ТАССвчера в 13:22

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Комитет Сената США одобрил законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Эхо Москвы06:09

В МИД назвали русофобией возможное признание РФ «спонсором терроризма»

Российская газета06:59

МИД: инициатива сенаторов США о признании РФ «спонсором терроризма» не поддается логике

ТАСС06:19

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

РИА Новости06:33

В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Коммерсантъвчера в 14:20

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

РБКвчера в 14:13

Россию могут признать «спонсором терроризма»

Свободная Прессавчера в 14:37
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

Коммерсантъ 06:40
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Экзоскелеты из игры Death Stranding вскоре могут попасть в войска

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Овечкин применил силовой прием против арбитра

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Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе

Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 10 декабря в 14:22
Общество

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Somanyhorses вчера в 03:27
Происшествия

В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
BFM.ru 06:50
Футбол

«Ливерпуль» может купить нападающего «Ред Булл Зальцбург»

REGNUM 06:55
Здоровье

Диетологи Испании рекомендуют вредные продукты

Диетологами Испании было рассказано, зачем время от времени нужно употреблять продукты, которые считаются вредными – речь идет о яйцах, цельном молоке, арахисовом масле, мясе и газированной воде Диетолог из Барселоны Нурия Монфуледы считает несправедливыми заявления о том, что, употребляя яйца, человек повышает холестерин, приобретает лишний вес и гипертонию.
U74.Ru 01:30
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки

РБК 07:17
Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Коммерсантъ 06:25
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Биатлон

Санкции WADA не лишат Логинова участия в Олимпиаде — глава СБР

Российский биатлонист Александр Логинов не будет лишён возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
REGNUM 04:23
Общество

В Приморье затонула списанная подводная лодка

Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Газета.Ru 05:52
Происшествия

Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
ТАСС 06:21
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

В Румынии задержали главу Меджлиса русофоба Чубарова

Утром 12 декабря главу Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация – ред.) Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста.
Российский Диалог 04:03
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

РБК 01:31
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
Политика

«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Политика

Убитый в Берлине гражданин Грузии Хангошвили находился в розыске

Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили находился в розыске.
Вести ФМ 06:41
Футбол

Слуцкий пошутил о своем уходе из «Витесса»

Российский тренер Леонид Слуцкий опубликовал в Instagram смешное видео и пошутил на тему своего ухода из голландского «Витесса».
Нева Спорт 06:55
Политика

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев

ИА Новороссия 07:00
Авто

Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Новый кроссовер Skoda Karoq поступит в продажу в первом квартале следующего года.
Tvoe-avto.com вчера в 15:30
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
РБК 05:00
Политика

Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, запрещено ли в эфире телеканалов шутить про президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 04:53
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM вчера в 01:41
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
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