Политика
РИА НовостиМИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
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с чего всё началось
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.ТАССвчера в 13:22
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В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма
Коммерсантъвчера в 14:20
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Футбол
Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Происшествия
В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
Здоровье
Диетологи Испании рекомендуют вредные продукты
Диетологами Испании было рассказано, зачем время от времени нужно употреблять продукты, которые считаются вредными – речь идет о яйцах, цельном молоке, арахисовом масле, мясе и газированной воде Диетолог из Барселоны Нурия Монфуледы считает несправедливыми заявления о том, что, употребляя яйца, человек повышает холестерин, приобретает лишний вес и гипертонию.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Биатлон
Санкции WADA не лишат Логинова участия в Олимпиаде — глава СБР
Российский биатлонист Александр Логинов не будет лишён возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
В Приморье затонула списанная подводная лодка
Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Происшествия
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
В Румынии задержали главу Меджлиса русофоба Чубарова
Утром 12 декабря главу Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация – ред.) Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии Хангошвили находился в розыске
Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили находился в розыске.
Футбол
Слуцкий пошутил о своем уходе из «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий опубликовал в Instagram смешное видео и пошутил на тему своего ухода из голландского «Витесса».
Политика
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» прибыла в Киев
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России
Новый кроссовер Skoda Karoq поступит в продажу в первом квартале следующего года.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Политика
Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, запрещено ли в эфире телеканалов шутить про президента России Владимира Путина.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.