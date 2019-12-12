Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
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В МИД ответили на идею признать Россию «спонсором терроризма»

РИА Новости08:00

МИД: инициатива сенаторов США о признании РФ «спонсором терроризма» не поддается логике

ТАСС06:19

Комитет Сената США одобрил законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Эхо Москвы06:09

В МИД назвали русофобией возможное признание РФ «спонсором терроризма»

Российская газета06:59

В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма

Коммерсантъвчера в 14:20

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

РБКвчера в 14:13

Россию могут признать «спонсором терроризма»

Свободная Прессавчера в 14:37
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СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

РИА Новости 08:30
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Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве.
ТАСС 07:34
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В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Политика

Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека

По словам президента, само по себе декларирование прав в конституции не означает, к сожалению, их соблюдение на практике.
Радио Маяк 07:52
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Российская газета 10 декабря в 02:59
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РИА Новости 08:31
Транспорт

Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
РИА Новости 07:11
Технологии

В России запустят серийное производство боевых «активных экзоскелетов»

В России в течение 4-6 лет начнут серийно производить так называемые боевые «активные экзоскелеты».
Компания 08:03
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс 08:04
Политика

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»

В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Интерфакс 04:44
Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
Происшествия

В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя

Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у мальчика, просидевшего пять дней в квартире с умершей мамой, нашлась тётя, ребёнок будет жить с ней.
РИА Новости 07:13
Энергетика

Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Центр энергетической экспертизы вчера в 03:30
Спорт

Гандболистки сборной России пробились в полуфинал чемпионата мира

В матче основного этапа чемпионата мира в Японии российские гандболистки обыграли сборную Черногории счётом 35:28.
Inc-news.ru 10 декабря в 11:16
Общество

Девятилетний вундеркинд покинул голландский университет

REGNUM вчера в 01:08
Спорт

Президент WADA: ситуация с Россией отравила отношения в спорте

Да, спорт в России стал чище с момента моего прихода на эту должность.
Газета.Ru 07:19
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Известия 00:00
Политика

МИД РФ: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды хотят скрыть собственные ошибки в расследовании катастрофы MH17.
Московский Комсомолец 07:03
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16.
ТАСС 01:17
Общество

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
РБК вчера в 22:42
Политика

В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
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Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза

В медцентре актрису лечат массажем, чтобы мышцы не атрофировались и не образовывались тромбы.
StarHit.ru 07:00
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Хоккей

В Ярославле начнут транслировать матчи КХЛ в формате высокой четкости

«В сложившейся ситуации, по согласованию с ОАО «РЖД» и Правлением ХК «Локомотив», принято решение выделить необходимые финансовые средства для закупки дополнительного ТВ-оборудования, которое позволит обеспечить трансляции домашних матчей нашей команды в соответствии с высокими стандартами показа спортивных мероприятий», — рассказали в ХК «Локомотив».
REGNUM 04:48
Армия и оружие

Турция пригрозила США закрыть все базы НАТО на своей территории

Профиль вчера в 03:48
Политика

В США сенатский комитет перенес рассмотрение санкций против России

Члены комитета по иностранным делам сената США перенесли на неопределенный срок рассмотрение так называемого "санкционного пакета из ада" против России.
Газета.Ru 00:49
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
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