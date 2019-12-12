Политика
РИА НовостиМИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить588
Подробнее о событии
Показать все источники
В Cенате США одобрили законопроект о возможном признании России спонсором терроризма
Коммерсантъвчера в 14:20
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Общество
Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека
По словам президента, само по себе декларирование прав в конституции не означает, к сожалению, их соблюдение на практике.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
На YouTube-канале SonyPicturesRU обнародован русский трейлер художественного фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife), очередной части некогда сверхпопулярной серии.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Транспорт
Собянин открыл движение на Дорожной улице и участке Южной рокады
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Технологии
В России запустят серийное производство боевых «активных экзоскелетов»
В России в течение 4-6 лет начнут серийно производить так называемые боевые «активные экзоскелеты».
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Происшествия
В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя
Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у мальчика, просидевшего пять дней в квартире с умершей мамой, нашлась тётя, ребёнок будет жить с ней.
Энергетика
Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Спорт
Гандболистки сборной России пробились в полуфинал чемпионата мира
В матче основного этапа чемпионата мира в Японии российские гандболистки обыграли сборную Черногории счётом 35:28.
Общество
Девятилетний вундеркинд покинул голландский университет
Спорт
Президент WADA: ситуация с Россией отравила отношения в спорте
Да, спорт в России стал чище с момента моего прихода на эту должность.
Политика
МИД РФ: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17
Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды хотят скрыть собственные ошибки в расследовании катастрофы MH17.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16.
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза
В медцентре актрису лечат массажем, чтобы мышцы не атрофировались и не образовывались тромбы.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Хоккей
В Ярославле начнут транслировать матчи КХЛ в формате высокой четкости
«В сложившейся ситуации, по согласованию с ОАО «РЖД» и Правлением ХК «Локомотив», принято решение выделить необходимые финансовые средства для закупки дополнительного ТВ-оборудования, которое позволит обеспечить трансляции домашних матчей нашей команды в соответствии с высокими стандартами показа спортивных мероприятий», — рассказали в ХК «Локомотив».
Армия и оружие
Турция пригрозила США закрыть все базы НАТО на своей территории
Политика
В США сенатский комитет перенес рассмотрение санкций против России
Члены комитета по иностранным делам сената США перенесли на неопределенный срок рассмотрение так называемого "санкционного пакета из ада" против России.
Происшествия
Российский журналист умер после открывшегося кровотечения
В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Кино