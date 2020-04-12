с чего всё началось

Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает.

Ранее на русскоязычной странице американского внешнеполитического ведомства в Facebook появилось поздравление с Международным днем полета человека в космос, который ежегодно отмечается 12 апреля. В сообщении говорилось, что "59 лет назад был совершен первый полет человека в космос".

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Общество Навыки выживания В России ИКТ-отрасль очень быстро и четко отреагировала на кризис.

Общество В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус. 743

Кино Режиссер сиквела «Отряд самоубийц» успокоил поклонников фильма Дата премьеры сиквела «Отряд самоубийц» не будет передвинута, заверил поклонников фильма режиссер картины Джеймс Ганн 12 апреля в своем микроблоге Twitter.

Футбол Комментатор Гусев: «Карпин – милая выскочка» Телекомментатор Виктор Гусев высказался о тренерских качествах Жозе Моуринью из «Тоттенхэма» и Валерия Карпина из «Ростова».

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 2

Религия С понедельника у православных начинается Страстная неделя С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.

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Финансы Страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для партнёров Вашингтон, 13 апреля 2020, 02:32 — REGNUM Государства-кредиторы в составе «большой двадцатки» (G20) обсуждают возможность введения моратория на обслуживание долга для развивающихся стран на фоне пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 373

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Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 1,1K