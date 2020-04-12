Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД раскритиковал сообщение Госдепа о Дне космонавтики

Ранее на русскоязычной странице американского внешнеполитического ведомства в Facebook появилось поздравление с Международным днем полета человека в космос, который ежегодно отмечается 12 апреля. В сообщении говорилось, что "59 лет назад был совершен первый полет человека в космос".
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Дмитрий Рогозин
Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТАСС 14:12
с чего всё началось
"Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин", - говорится в сообщении МИД России в Facebook
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