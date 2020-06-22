Политика
РИА НовостиМИД раскрыл детали переговоров с США в Вене
"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
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с чего всё началось
«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении договора СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора РСМД», — заявили в министерстве.RT на русском14:23
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