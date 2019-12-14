Политика

РамблерРамблерМИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
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Дмитрий Песков
Попытки были. Разговор был рабочий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 16:35

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Песков подтвердил переход на «повышенные тона» на нормандском саммите

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РИА Новостивчера в 16:03
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