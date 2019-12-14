По словам Руденко, выдвигались даже идеи серьезным образом переработать этот документ, но твердость российского лидера это предотвратила. Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.

с чего всё началось

Попытки были. Разговор был рабочий.

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

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