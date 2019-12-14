Политика
РамблерМИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
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Попытки были. Разговор был рабочий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 16:35
с чего всё началось
По словам Руденко, выдвигались даже идеи серьезным образом переработать этот документ, но твердость российского лидера это предотвратила. Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.РИА Новостивчера в 16:03
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Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» во время саммита в Париже
Life.ruвчера в 19:19
«Попытки были»: В Кремле высказались о «разговоре на повышенных тонах» в Париже
Царьградвчера в 17:47
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Активы развивающихся стран (EM) в следующем году вновь покажут лучшую динамику, чем активы развитых (DM), уверены инвесторы, опрошенные агентством Bloomberg (на приведенном выше графике отражена разбивка ожиданий 57 инвесторов по акциям, облигациям и рынку акций EM и DM).
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15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
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Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Армия и оружие
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Наука
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Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
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Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
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OnePlus готовит специальный анонс для выставки CES 2020
Компания OnePlus опубликовала тизер-изображение, говорящее о подготовке специального мероприятия, на котором будет сделан некий загадочный анонс.
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Наука
Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной
Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Спорт
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пошутила по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
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Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать
Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке.
Футбол
Семак в Африке поиграл в футбол с детьми
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в Африке поиграл в футбол с местными детьми.
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Два человека погибли в Москве при падении машины в реку
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Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
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Тысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках
Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.
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В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».