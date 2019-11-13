Политика
Аргументы и ФактыМИД рассматривает возможность трехстороннего обмена по делу Берга
МИД РФ рассматривает возможность трехстороннего обмена по делу осужденного в России за шпионаж Фруде Берга, передает РИА Новости со ссылкой на директора Второго европейского департамента ведомства Сергея Беляева.
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Политика
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Политика
Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ
Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны — это Санкт-Петербург и так далее, но не через прямую нашу границу.
Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Политика
Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Происшествия
В Челябинской области проверят все частные дома престарелых
В Челябинской области будут проверены все частные дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
К 2050 году, согласно прогнозу, для пенсионеров, зарабатывавших на уровне МРОТ, коэффициент снизится до 53%, пишет РБК.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Шоу-бизнес
«Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной
Телеведущий Андрей Малахов сообщил, что друзья президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский уже много дней не могут связаться с актрисой.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Экономика
Тверская область заинтересована в новом лесопредприятии — Руденя
Регион заинтересован в реализации нового инвестиционного проекта компании.
Футбол
Дюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Армия и оружие
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Авто
УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо»
В базе Роспатента появились зарегистрированные изображения новых деталей будущего внедорожника Ульяновского автозавода, который прозвали «Русским Прадо».
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Политика
Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД
Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, - продолжил он.
Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
Авто
АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых машин
Автопроизводитель регулярно внедряет новые технологии при производстве, а теперь сообщается, что вазовцы начали по-новому проверять качество уже собранных экземпляров автомобилей.