Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМИД рассматривает возможность трехстороннего обмена по делу Берга

МИД РФ рассматривает возможность трехстороннего обмена по делу осужденного в России за шпионаж Фруде Берга, передает РИА Новости со ссылкой на директора Второго европейского департамента ведомства Сергея Беляева.
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МИД о трехстороннем обмене Берга: это вопрос именно о помиловании

РИА Новости03:27

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Известия03:24

Песков заявил, что у него нет данных о сроках возможного помилования Берга

ТАСС13 ноября в 08:18

Директор департамента МИДа: Прошение норвежца Фруде Берга о помиловании рассмотрят в неотдаленной перспективе

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МИД РФ прокомментировал ситуацию с помилованием Берга

Вести.Ru04:17

Прошение осужденного за шпионаж в РФ норвежца Берга вскоре рассмотрят

РЕН ТВ03:09

МИД РФ рассмотрит прошение о помиловании норвежского шпиона

ТК Звезда04:18
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Политика

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РИА Новости 07:13
Политика

Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ

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News.ru вчера в 12:11
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Газета.Ru 04:02
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Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Российская газета 06:05
Политика

Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца

Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Газета.Ru 08:04
Происшествия

В Челябинской области проверят все частные дома престарелых

В Челябинской области будут проверены все частные дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
REGNUM 06:52
Экономика

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

К 2050 году, согласно прогнозу, для пенсионеров, зарабатывавших на уровне МРОТ, коэффициент снизится до 53%, пишет РБК.
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Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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Шоу-бизнес

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Телеведущий Андрей Малахов сообщил, что друзья президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский уже много дней не могут связаться с актрисой.
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Экономика

Тверская область заинтересована в новом лесопредприятии — Руденя

Регион заинтересован в реализации нового инвестиционного проекта компании.
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Дюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»

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Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Общество

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
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«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Армия и оружие

Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

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Авто

УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо»

В базе Роспатента появились зарегистрированные изображения новых деталей будущего внедорожника Ульяновского автозавода, который прозвали «Русским Прадо».
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Общество

В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка

REGNUM 07:36
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости вчера в 09:47
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Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

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Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
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Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
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Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД

Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, - продолжил он.
ТАСС 06:00
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Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
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Авто

АвтоВАЗ изменил систему проверки качества новых машин

Автопроизводитель регулярно внедряет новые технологии при производстве, а теперь сообщается, что вазовцы начали по-новому проверять качество уже собранных экземпляров автомобилей.
Газета DAILY вчера в 15:24
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