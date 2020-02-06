Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
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Песков не стал комментировать сообщения о гибели в Сирии российских специалистов

ТАСС04:38

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

Коммерсантъ03:51

Российский МИД сообщил о гибели российских и турецких военных в Сирии

Новая газета03:57

Кремль перенаправил Минобороны вопрос о гибели российских военных в Сирии

РБК04:55

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

RT на русском03:58

МИД России признал факт гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов

Эхо Москвы05:30

Песков переадресовал Минобороны и МИД вопрос о гибели россиян в Сирии

РИА Новости04:25
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Происшествия

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Российская газета вчера в 13:04
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor вчера в 20:18
Спорт

Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

РБК 04:43
Здоровье

На деснах итальянки выросли волосы

Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
РБК 05:15
Общество

Путин поручил выделить допсредства на ремонт домов и дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму.
RT на русском 05:45
Происшествия

СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха прекращено, так как его действия по выдаче "спецпропусков" не затронули ничьих интересов, сообщает управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:46
Наука

Российские ученые создали новый мемристор

Исследователи из Университета Лобачевского создали новый вариант мемристора на основе слоистой структуры «металл — оксид — металл».
Индикатор вчера в 12:20
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Футбол

«Манчестер Сити» предпримет попытку подписать Месси

Газета.Ru 05:20
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК вчера в 14:31
Происшествия

Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.
Известия 05:20
Политика

Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
RT на русском 04:11
Хоккей

Порядин и Кудрявцев не сыграют в матче Евротура с Финляндией

Нападающие сборной России Павел Кудрявцев и Павел Порядин не сыграют в матче Евротура против финнов, утром в четверг хоккеисты не тренируются с играющим составом.
РИА Новости 02:57
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК вчера в 06:52
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия

На МКАД столкнулись восемь автомобилей

Движение автотранспорта на участке внешней стороны МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с восемью автомобилями, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
РИА Новости 05:13
Авто

В России снова подорожают автомобили

Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию.
Автоновости дня вчера в 06:11
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20

Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Известия вчера в 20:22
Политика

Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
RT на русском 04:47
Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Финансы

Эксперты: ЦБ понизит ключевую ставку до 6%

На ближайшем заседании совета директоров, которое пройдет 7 февраля, ЦБ, скорее всего, понизит ключевую ставку на 25 б.п. до 6%.
Газета.Ru вчера в 23:36
Кино

Американская киноакадемия случайно выложила прогнозы на «Оскар»

News.ru 04:51
Происшествия

Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии, есть погибшие и раненые

Скоростной поезд сошел с рельсов на линии между Миланом и Болоньей.
Росбалт 05:40
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник 05:15
Космос

Астрономы научились прогнозировать суперштормы в космосе

Менее мощные события, как уточняют астрономы из Уорикского университета, происходят примерно раз в три года.
Портал Поиск 04 февраля в 08:24
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
РБК 05:05
Здоровье

Доктор Рошаль считает, что тюменцам не стоит опасаться коронавируса

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль считает оправданным решение руководства страны создать карантинную зону именно в Тюменской области.
КП - Тюмень 02:29
Политика

Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поручил думским комитетам по охране здоровья, по контролю и регламенту, а также по экономической политике проанализировать ситуацию с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски.
РИА Новости 05:42
Кино

Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат

Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.
Известия 04:51
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