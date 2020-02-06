МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

Экономика «Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

Происшествия СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха прекращено, так как его действия по выдаче "спецпропусков" не затронули ничьих интересов, сообщает управление СК РФ по региону.

Наука Российские ученые создали новый мемристор Исследователи из Университета Лобачевского создали новый вариант мемристора на основе слоистой структуры «металл — оксид — металл».

Происшествия Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.

Политика Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.

Хоккей Порядин и Кудрявцев не сыграют в матче Евротура с Финляндией Нападающие сборной России Павел Кудрявцев и Павел Порядин не сыграют в матче Евротура против финнов, утром в четверг хоккеисты не тренируются с играющим составом.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Происшествия На МКАД столкнулись восемь автомобилей Движение автотранспорта на участке внешней стороны МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с восемью автомобилями, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.

Авто В России снова подорожают автомобили Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию.

Происшествия Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20 Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.

Политика Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Космос Астрономы научились прогнозировать суперштормы в космосе Менее мощные события, как уточняют астрономы из Уорикского университета, происходят примерно раз в три года.

Происшествия СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.

Здоровье Доктор Рошаль считает, что тюменцам не стоит опасаться коронавируса Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль считает оправданным решение руководства страны создать карантинную зону именно в Тюменской области.