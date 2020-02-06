Армия и оружие
RT на русскомМИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
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Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Здоровье
На деснах итальянки выросли волосы
Итальянка обратилась к врачам с жалобами на волосы, растущие на деснах.
Экономика
«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Общество
Путин поручил выделить допсредства на ремонт домов и дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму.
Происшествия
СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске
Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха прекращено, так как его действия по выдаче "спецпропусков" не затронули ничьих интересов, сообщает управление СК РФ по региону.
Наука
Российские ученые создали новый мемристор
Исследователи из Университета Лобачевского создали новый вариант мемристора на основе слоистой структуры «металл — оксид — металл».
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Футбол
«Манчестер Сити» предпримет попытку подписать Месси
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Происшествия
Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Хоккей
Порядин и Кудрявцев не сыграют в матче Евротура с Финляндией
Нападающие сборной России Павел Кудрявцев и Павел Порядин не сыграют в матче Евротура против финнов, утром в четверг хоккеисты не тренируются с играющим составом.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Движение автотранспорта на участке внешней стороны МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с восемью автомобилями, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
Авто
В России снова подорожают автомобили
Падение спроса на новые автомобили в России к концу 2020 года может достигнуть 10%, а рост цен на них может превысить инфляцию.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20
Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Политика
Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Финансы
Эксперты: ЦБ понизит ключевую ставку до 6%
На ближайшем заседании совета директоров, которое пройдет 7 февраля, ЦБ, скорее всего, понизит ключевую ставку на 25 б.п. до 6%.
Происшествия
Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии, есть погибшие и раненые
Скоростной поезд сошел с рельсов на линии между Миланом и Болоньей.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Космос
Астрономы научились прогнозировать суперштормы в космосе
Менее мощные события, как уточняют астрономы из Уорикского университета, происходят примерно раз в три года.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
Здоровье
Доктор Рошаль считает, что тюменцам не стоит опасаться коронавируса
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль считает оправданным решение руководства страны создать карантинную зону именно в Тюменской области.
Политика
Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поручил думским комитетам по охране здоровья, по контролю и регламенту, а также по экономической политике проанализировать ситуацию с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски.
Кино
Фильм «Хищные птицы» вышел в российский прокат
Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» режиссера Кэти Янь вышла в российский прокат 6 февраля.