В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России. Обстоятельства смерти военных и их имена в ведомстве не уточнили. Информация о гибели четырех российских военных в Сирии появилась несколько дней назад.

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

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