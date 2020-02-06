Армия и оружие

РБКРБКМИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Ведомство не уточнило дату и обстоятельства их гибели.
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МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

РБК04:01

В МИД сообщили о гибели российских и турецких специалистов в Идлибе

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МИД России прокомментировал рост напряженности в Идлибе

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Из-за действий террористов в Сирии погибли военные специалисты России и Турции — МИД РФ

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В МИД сообщили о гибели российских военных специалистов в Сирии

Lenta.ru03:54

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

Коммерсантъ03:51
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