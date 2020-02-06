Армия и оружие
РБКМИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Ведомство не уточнило дату и обстоятельства их гибели.
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Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии
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Умер американский актер Кирк Дуглас
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
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В Москве резко упало атмосферное давление
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Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Происшествия
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
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Соседов назвал возвращение Ветлицкой на сцену провинциальным зрелищем
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Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт
Роскачество проверило продающиеся в российской рознице презервативы и обнаружило в ряде изделий превышение допустимых уровней цинка и изопропилового спирта.
Хоккей
Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Футбол
«Манчестер Сити» следит за конфликтом Месси и «Барселоны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду. За ситуацией внимательно следит «Манчестер Сити», сообщает ESPN.
Армия и оружие
Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии могут подписать до конца года
Позднее директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил на авиасалоне МАКС-2019, что контракт на поставку "Иглы-С" в Индию планируется подписать в ближайшее время.
Происшествия
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Наука
Ученые завершили масштабную генетическую «перепись» раковых опухолей
Крупный международный консорциум генетиков, в число которых входили и специалисты из России, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, принадлежащих к 38 видам рака.
Политика
Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
Общество
В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
Политика
Крымские белорусы попросили Лукашенко открыть консульство
Белорусская община Крыма попросила президента Александра Лукашенко открыть консульство в российском регионе.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Общество
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Политика
Трамп назвал голосование Ромни по импичменту лицемерным
Лицемерным по отношению к себе назвал президент США Дональд Трамп голосование сенатора-республиканца за импичмент по одному из обвинений, 6 февраля написал Трамп в своем Twitter.
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская призналась, что никогда не получала пенсию
Как правило, актеры и певцы называют свою базовую пенсию, но забывают про надбавки.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство
Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Экономика
Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%
Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.
Общество
Эвакуированные из-за коронавируса рассказали о жестких условиях в Тюмени
Всего было эвакуировано больше сотни человек. Одна из россиянок рассказала Фонтанке о суровых условиях быта в карантине.
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