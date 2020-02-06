В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Ведомство не уточнило дату и обстоятельства их гибели.

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

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