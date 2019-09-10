Армия и оружие

РБКРБКМИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии». Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает «РИА Новости».
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:58, Вашингтон
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