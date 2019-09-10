Армия и оружие
РБКМИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии». Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает «РИА Новости».
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением
Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.
Lenta.ru 10:43
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, глава болгарской прокуратуры Сотир Цацаров (его заявление цитируют ТАСС и портал "Русская Болгария").
РБК 10:07
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Американские ВВС не намерены отказываться от эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Армия и оружие
Разработчик оценил заводские испытания корвета «Гремящий»
В Финский залив вышел новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» для прохождения заводских испытаний, в ходе которых была проверена работа различных систем.
Телеканал 360° 09:21
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Происшествия
Толпа девушек и мужчин избила и ограбила жителя Петербурга
Толпа мужчин и девушек избила и ограбила 26-летнего молодого человека в Санкт-Петербурге.
Известия 11:36
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Хоккей
Малкин рассказал о том, как ему сложно в Америке
Нева Спорт 11:54
Здоровье
Минздрав требует приравнять вейпы и кальяны к сигаретам
В Министерстве здравоохранения настаивают на том, чтобы приравнять вейпы и другие электронные устройства к сигаретам, сообщает «Российская газета».
Дума ТВ 03:21
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.
Ведомости 06:45
Гаджеты
В сеть утекли российские цены нового смартфона Motorola с необычной камерой и процессором Samsung
Ferra 11:10
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Происшествия
В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников
В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости 12:37
Авто
Кроссовер с 48-дюймовым дисплеем собрал 50 000 предзаказов
Второй экран диагональю семь дюймов разместился на рулевом колесе, а на подлокотнике нашлось место для еще одного 8-дюймового планшета.
Quto.ru 11:00
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых
Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS 10:32
Футбол
Тренер-реабилитолог «Зенита» показала, как восстанавливается Малком
Ролик с восстановительной тренировки спортсмена показала тренер-реабилитолог клуба Мария Бурова.
Спорт-Экспресс 12:31
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Шоу-бизнес
Следственный комитет заинтересовался смертью Элины Быстрицкой
Экспресс газета 12:38
Экономика
Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»
Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
Российская газета вчера в 13:21
Армия и оружие
Евросоюз создаст военно-космическую структуру
Евросоюз намерен создать новую военно-космическую структуру для оказания помощи странам в развитии и развертывании вооруженных сил, в том числе финансовой.
Известия 12:16
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Происшествия
Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp
Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение.
Lenta.ru 06:51
Футбол
Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»
41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
Soccer.ru 12:21