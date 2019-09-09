Москва предостерегает европейские государства от размещения на своей территории американских ракет, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он подчеркнул, что проблематика ракет средней дальности — это вопрос стратегической стабильности и европейской безопасности.

В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет

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