Армия и оружие
РИА НовостиВ МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет
Москва предостерегает европейские государства от размещения на своей территории американских ракет, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко. Он подчеркнул, что проблематика ракет средней дальности — это вопрос стратегической стабильности и европейской безопасности.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:29, Вашингтон
Политика
В Госдуме открывается осенняя сессия
Школы ждут большие изменения Горячее питание для учеников младших классов будет бесплатным, а учителей разгрузят от непомерной бумажной отчётности — соответствующие законопроекты готовятся к внесению в осеннюю сессию Госдумы.
Парламентская газета вчера в 17:01
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Гаджеты
На презентации Apple представят новый iPhone 11
Сегодня зрители увидят новый iPhone 11. Apple уже показала новый планшет с диагональю 10,2 дюйма и дисплеем Retina.
Мойка78 13:58
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Здоровье
Гериатрический центр откроют в Псковской области в 2020 году
В следующем году на территории Псковской области появится специализированный гериатрический центр.
Известия 12:22
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Экономика
Глава ПФР поддержал проведение новой пенсионной реформы
Среди положительных сторон новой системы Дроздов отметил добровольное участие населения в ней, а также возможность использования уже сформированных накоплений и включение денег в систему гарантирования выплат через АСВ.
Век вчера в 15:02
Финансы
В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний
Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
Известия 10:49
Политика
В Евросоюзе разделились мнения насчет антироссийских санкций
Среди населения Евросоюза не существует единой позиции по антироссийским санкциям, как показывают социологические опросы Совета по международным отношениям ЕС.
Вечерний курьер 14:19
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Политика
Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский
Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
Политика
В США начали расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в Конгрессе США инициировали расследование сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины, чтобы оно помогло ему в президентской кампании в 2020 году.
Реальное время вчера в 14:28
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Политика
Семье Виктора Бута разрешили два дополнительных дня свиданий в неделю
Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю.
ТАСС 11:44
Политика
Росгвардия хочет запретить журналистам разглашать сведения о бойцах
Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
REGNUM 13:19
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Киберспорт
В Civilization VI добавили батл рояль
Cyber.sports.ru 13:56
Общество
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50
Политика
Соратница Порошенко устроила перепалку со спикером Рады
В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.
Rambler News Service 11:58
Авто
Byton показала новый электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
Китайский стартап Byton продемонстрировал участникам автосалона во Франкфурте собственный серийный электрокар под названием M-Byte.
Faktom 12:13
Гаджеты
Apple представила новый игровой сервис
РИА Новости 13:16
Финансы
ЦБ оценил «дыру» в балансе РАМ Банка в 1,8 млрд рублей
"Дыра" в капитале РАМ Банка, лицензия которого была отозвана 26 июля текущего года, составляет 1,791 млрд рублей, следует из материалов Центробанка.
Банки.ру 11:53
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Экономика
Россия увеличила экспорт водки на 14,7%
Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM 04:40