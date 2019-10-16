Политика

ПрофильПрофильМИД направит ноту США из-за снятых с поезда американских дипломатов

По данным телеканала РЕН-ТВ, с поезда в Северодвинске сняли военного атташе при посольстве США Д.С.Данне, военно-морского атташе У.У. Кертиса и атташе Д.А. Энтони. В российском МИДе инцидент с американскими дипломатами объяснили тем, что они «заблудились», и предложили подарить им карту России.
Читать в источнике
Комментировать847

Подробнее о событии

Дипломатическая нота и карта России: МИД РФ отреагировал на инцидент в поезде на Нёноксу

Регион 29вчера в 05:40

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Интерфаксвчера в 05:12

Эксперт прокомментировал инцидент с американскими дипломатами

РИА Новостивчера в 04:25

МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске

РБКвчера в 03:58

МИД РФ направит ноту посольству США в связи с инцидентом в Северодвинске

ТАССвчера в 03:57

МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Коммерсантъвчера в 04:23

Архангельский губернатор не комментирует задержание военных атташе США

РЕН ТВ16 октября в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:23, Ашберн
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Общество

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия вчера в 12:37
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество

Россияне едят слишком много яиц

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Происшествия

На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Происшествия

В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие в компании Тилля Линдеманна

Светлана Лобода отмечает свое 37-летие в компании Тилля Линдеманна, с которым певице приписывают роман.
Актуальные Новости 01:55
Экономика

Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Спорт

Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

RT на русском 01:47
Экономика

Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России

Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.
Ведомости 02:15
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском 16 октября в 22:34
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 16 октября в 09:48
Авто

Россию покинет легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Автоновости дня вчера в 05:03
Политика

В Сети появилось видео вылупления подаренного Путиным редкого кречета

Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета. Сейчас крупная белая птица находится в Саудовской Аравии.
Невские Новости вчера в 22:13
Политика

Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Известия 16 октября в 16:25
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Общество

В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года

Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
Газета.Ru вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Волочкова показала неудачное декольте до пояса

Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
Wday.ru 00:01
Фигурное катание

Фигуристка Константинова прокомментировала жребий на Skate America

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала жребий на Skate America.
Газета.Ru вчера в 19:15
Происшествия

В мэрии Челябинска опровергли визит силовиков с обысками

В Следственном комитете уверяют, что работа по уголовному делу идёт, при этом визит в мэрию не подтверждают и не отрицают.
Pchela.News 02:10
Технологии

«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения

В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Экономика

ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ 15 октября в 21:11
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Северодвинск
Город в России
Город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования «Северодвинск». Основан в 1936 году как рабочий судостроительный посёлок, получил статус города в 1938 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное