Политика
ПрофильМИД направит ноту США из-за снятых с поезда американских дипломатов
По данным телеканала РЕН-ТВ, с поезда в Северодвинске сняли военного атташе при посольстве США Д.С.Данне, военно-морского атташе У.У. Кертиса и атташе Д.А. Энтони. В российском МИДе инцидент с американскими дипломатами объяснили тем, что они «заблудились», и предложили подарить им карту России.
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Дипломатическая нота и карта России: МИД РФ отреагировал на инцидент в поезде на Нёноксу
Регион 29вчера в 05:40
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Политика
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