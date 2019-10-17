Политика
РБКМИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов
В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы ведомства Евгения Иванова.
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МИД России подтвердил передачу США ноты протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Коммерсантъвчера в 16:38
МИД передал Вашингтону ноту протеста из-за дипломатов США в Северодвинске
Московский Комсомолецвчера в 12:50
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Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» намерена направить иски на $11 млрд «Газпрому» в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа, сообщает исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Mockva.ru вчера в 11:42
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском вчера в 12:58
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.
Российская газета 01:09
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Motor вчера в 10:08
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма 17 октября в 15:12
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Армия и оружие
СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии
США и Турции удалось договориться о перемирии на северо-востоке Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил ограничить прекращение огня конкретными временными рамками, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:21
Авто
Специалисты рассказали о способном «убить» двигатель машинном масле
Какое масло выбрать, чтобы не «убить» мотор после первого же запуска, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».
Автоновости дня 00:39
Гаджеты
Озвучена дата премьеры смартфона Vivo iQOO Neo
В ближайшее время состоится официальная презентация смартфона Vivo iQOO Neo, который может похвастаться продвинутыми параметрами.
Rusargument вчера в 02:39
Здоровье
Скворцова заявила о росте числа поликлиник в России
Количество медучреждений первичного звена увеличилось с 2014 года в России на 2 тысячи, сейчас работает более 60 тысяч подразделений, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 04:06
Общество
В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
RT на русском вчера в 07:06
Происшествия
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru 03:14
Космос
В открытый космос впервые в истории вышли только женщины
Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
Snob.ru вчера в 09:14
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 05:27
Футбол
Болельщики «Спартака» написали Федуну открытое обращение
Группа болельщиков московского «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое обращение к владельцу «красно-белых» Леониду Федуну.
МК-Спорт вчера в 06:10
Единоборства
Бойца UFC лишили победы за использование ингалятора между раундами
Изначально победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.
Чемпионат 00:53
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва 17 октября в 04:29
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе, принимающий участие в новом сезоне шоу «Голос» на Первом канале в качестве наставника, раскритиковал вызвавшего восторг у зрителей во время «слепых» прослушиваний 30-летнего певца из Твери Рината Альбикова.
News.ru вчера в 18:59
Происшествия
В Новокузнецке пропали два подростка
Два четырнадцатилетних подростка из Новокузнецка не вернулись из школы домой в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 03:15
Политика
Страны ЕС пока не смогли договориться о запуске расширения на Балканы
Саммит ЕС в первый день переговоров не смог принять решения о начале переговоров о присоединении с Албанией и Северной Македонией, сообщил в пятницу журналистам источник на полях встречи.
РИА Новости 17 октября в 20:15