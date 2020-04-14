Коронавирус
Lenta.ruБолее 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь. Об этом сообщает официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Помимо этого, в посольство России поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах. Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 12:24
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Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
Политика
Сербия попросила новой помощи от России в борьбе с коронавирусом
Сербия просит Россию вновь помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией и передать стране медицинское оборудование.
Газета.Ru 11:27
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Общество
Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве
Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.
RT на русском вчера в 10:00
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухани
Сотрудники американского посольства в Китае задолго до пандемии коронавируса предупреждали о том, что в лаборатории города Ухань, который стал очагом вспышки COVID-19, есть проблемы с соблюдением мер безопасности.
News.ru 11:50
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Политика
Трамп раскритиковал действия главы Нью-Йорка по борьбе с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп не намерен предоставлять независимость губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в борьбе с коронавирусом.
Аргументы и Факты 12:15
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области
Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
REGNUM 10:57
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Политика
Обама поддержал Байдена в качестве кандидата в президенты США
Бывший президент США Барак Обама во вторник поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии.
РИА Новости 12:26
Авто
В России массово подорожали автомобили
Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 00:29
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую
Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя
Подписавшиеся под декларацией рестораторы обязаны информировать отрасль о расторжениях договоров из-за отказа арендодателя пересмотреть условия аренды.
Ведомости 05:38
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
Общество
Более 30 работников Большого театра заразились коронавирусом
По словам Урина, у 34 сотрудников театра тест на коронавирус оказался положительным.
VSE42.RU 00:57
Общество
Министр юстиции назвал причину бунта в иркутской колонии
О бунте в колонии в Иркутской области стало известно 10 апреля, после того как на территории колонии случился пожар.
Ведомости 11:10
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Гаджеты
IPhone 12 Pro позаимствует дизайн у iPhone 4 и iPad Pro
Ридус вчера в 23:07
Энергетика
Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель
Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
Общество
В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых
Новые Известия 06:59
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека
Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру 11:26
Игры
Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76
RuNews24.ru 09:43
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
Главный гастроэнтеролог Минздрава назвал замену гречки
Как отметил Ивашкин, любая крупа полезна для здоровья человека, ведь она содержит белки и медленные углеводы.
News.ru 09:01