Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБолее 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь. Об этом сообщает официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
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Мария Захарова
Помимо этого, в посольство России поступают прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних российских граждан, которые участвовали в других американских учебных или ознакомительных программах. Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 12:24

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Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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