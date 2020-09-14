Москва отменила визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД. Лавров со своим немецким коллегой Хайко Маасом должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств.