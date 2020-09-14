МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
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Москва отменила визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД. Лавров со своим немецким коллегой Хайко Маасом должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств.В источнике
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