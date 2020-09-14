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РИА Новости
РИА Новости

МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

Москва отменила визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Германию, который был назначен на 15 сентября, сообщил МИД. Лавров со своим немецким коллегой Хайко Маасом должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств.В источнике
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Российская газета

МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен

Российская газета10:09
RT на русском

В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

RT на русском10:08
РИА Новости

МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

РИА Новости09:53
Интерфакс

Лавров отменил свой визит в Берлин

Интерфакс10:04
Коммерсантъ

Лавров отменил намеченный на 15 сентября визит в Берлин

Коммерсантъ09:59
РБК

Лавров отменил визит в Берлин

РБК10:07
Известия

Лавров отменил запланированный на 15 сентября визит в Берлин

Известия09:52

Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
РИА Новости13:35
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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