РБКМИД сообщил о работе по снижению доли доллара в международных расчетахРоссия работает с внешними партнерами, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах.РБК«С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах», — рассказал он.Lenta.ruВ результате операций доля британского фунта стерлингов сократилась до 5%, доля евро выросла до 39,7 с 35%, доля китайского юаня — до 30,4 c 15%.РБКДоля безналичного золота в средствах фонда составила 20,2%, японской иены — 4,7%.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuТелеканал 360°RT на русскомРЕН ТВРамблерПодробнее о событииМИД сообщил о работе по снижению доли доллара в международных расчетахРБК21:44Глава департамента МИД Биричевский: Россия работает над снижением доли доллара в расчетахРИА Новости21:09Самое цитируемоеГлава департамента МИД Биричевский: Россия добивается снижения доли доллара в расчетахLenta.ru20:35Представитель МИД Биричевский рассказал о работе с партнерами над снижением доли доллара в международных расчетахТелеканал 360°21:04В МИД России рассказали о работе с партнёрами для снижения доли доллара в расчётахRT на русском21:00МИД России заявил о создании в мире антидолларовой коалицииРЕН ТВ20:15МИД РФ: Россия сокращает долю доллара в международных расчетахГазета.Ru20:09Показать ещёОценить94Поделиться