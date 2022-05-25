О завершении разминирования порта и прилегающей акватории Азовского моря оборонное ведомство заявило 24 мая, сообщив, что специалисты Черноморского флота обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения.
Уточнялось, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не допускать в обществе "охоту на ведьм" в отношении граждан РФ, в частности деятелей культуры, из-за их отношения к специальной военной операции на Украине.