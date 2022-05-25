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МИД сообщил о выходе пяти судов из порта Мариуполя после разминирования

О завершении разминирования порта и прилегающей акватории Азовского моря оборонное ведомство заявило 24 мая, сообщив, что специалисты Черноморского флота обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения.
РБК
"В результате пять иностранных судов смогли выйти в море", — сказала Захарова.
Life.ru
Уточнялось, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.
Известия
24 мая Минобороны России заявило о разминировании от взрывоопасных предметов прилегающего к морскому порту Мариуполя участка побережья Азовского моря.
Москва 24

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Пять иностранных судов смогли выйти из мариупольского порта
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Захарова: пять иностранных судов вышли из Мариупольского порта после его разминирования
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Пять иностранных судов вышли из порта Мариуполя после разминирования
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Пять иностранных судов вышли из порта Мариуполя после разминирования
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МИД: пять иностранных судов вышли из Мариупольского порта после его разминирования
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