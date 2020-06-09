Политика
ФедералПрессМИД: списки якобы воюющих в Ливии россиян подтасованы
Сецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что списки якобы воюющих в Ливии россиян частной военной компании «Вагнер» подтасованы. По его словам, информация направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении.
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с чего всё началось
Предпринимаемые попытки проведения многосторонних телеконференций вряд ли способны существенно помочь делу", - заявил он в интервью египетской газете "Аль-Ахрам, опубликованном на сайте российского дипведомства.РИА Новости05:51
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Политика
Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком
Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком.
Известия 08:45
Происшествия
Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова
Pravda.Ru 07:19
Происшествия
Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы
В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.
Комсомольская правда вчера в 17:28
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Здоровье
803 нижегородца за сутки выписали после излечения от коронавируса
Рекордное число излечившихся от коронавируса и выписавшихся из больниц нижегородцев зафиксировано 9 июня этого года — 803 человека.
В Городе N 09:29
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Происшествия
На Камчатке медведь с бидоном на голове попал на видео
Охотоведам не удалось найти на Усть-Большерецкой трассе медведя, голова которого застряла в бидоне, сообщает ИА «Кам 24».
Общественное телевидение России вчера в 10:05
Авто
Haval назвал дату продаж нового Haval H6
Марка Haval готовит к дебюту новое поколение самого популярного кроссовера бренда Haval H6.
Новые автомобили 06 июня в 23:13
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Происшествия
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Вести.Ru 06:43
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой
В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
Политика
Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.
RT на русском 08:55
Здоровье
187 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 9 июня в Ростовской области у 6542 подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 155,7 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:38
Космос
В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе
Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
РИА Новости вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде
Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
Московский Комсомолец вчера в 18:42
Технологии
МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера
Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте».
Ведомости 09:33
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
Политическая Экспертиза 08:42
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью финал", — приводит РИА "Новости" слова Михалкова.
Pravda.Ru 09:41
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36