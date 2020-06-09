с чего всё началось

Сецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что списки якобы воюющих в Ливии россиян частной военной компании «Вагнер» подтасованы. По его словам, информация направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении.

Происшествия Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.

Происшествия Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 1,2K

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 351

Здоровье В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области. 65

Шоу-бизнес Александра Стриженова вышла замуж Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня. 4

Шоу-бизнес Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт. 22

Политика Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост. 192

Космос В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН. 11

Шоу-бизнес Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде. 14

Технологии МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,3K

Происшествия Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное. 2

Происшествия Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом» "Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью финал", — приводит РИА "Новости" слова Михалкова. 4