Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова

Министерство иностранных дел (МИД) России указало турецкому телеканалу YoITV на ошибку в переводе слов главы ведомства Сергея Лаврова. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter российского МИД.
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