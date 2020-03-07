Политика
Lenta.ruМИД указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова
Министерство иностранных дел (МИД) России указало турецкому телеканалу YoITV на ошибку в переводе слов главы ведомства Сергея Лаврова. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter российского МИД.
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Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Тегеран
"Аэрофлот с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево - Тегеран - Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.
Наука
Ученые раскрыли тайну портрета из Третьяковки кисти Левицкого
Ученые поучаствовали в комплексном исследовании картины авторства Дмитрия Левицкого и помогли искусствоведам раскрыть тайну написанной в 1789 году картины «Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме» из Третьяковской галереи.
Политика
Путин и Эрдоган объявили о прекращении огня в Идлибе
Документ был представлен по итогам почти шестичасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве и начал действовать с 6 марта, сообщает RT.
Технологии
Японские учёные рассказали, что делают компьютеры и телефоны с мозгом человека
Другой учёный-нейрохирург, профессор Университета Васэда Ёсикуни Эдагава, рассказал, что за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Норвича» в матче АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» переиграл на своем поле «Норвич» 7 марта в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Список составляли на основании количества положительных отзывов от реальных пользователей за февраль.
Происшествия
В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Культура
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Технологии
Исследователи обнаружили уязвимость в AMD процессорах
В tomshardware.com отмечают, что основная масса публикаций об уязвимостях процессоров посвящена продукции Intel, однако затрудняются ответить, связано ли это с большим вниманием разработчиков AMD к безопасности или же с популярностью Intel.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Общество
В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом
В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли почти 50 человек
Число жертв коронавируса в Италии за последние сутки составило 49, достигнув в общей сложности 197.
Культура
В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Происшествия
На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Общество
16-летнюю дочь Малафеева заподозрили в наркоторговле
16-летнюю Ксению Малафееву, дочь бывшую вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, подозревают в наркоторговле, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Хоккей