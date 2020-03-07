Министерство иностранных дел (МИД) России указало турецкому телеканалу YoITV на ошибку в переводе слов главы ведомства Сергея Лаврова. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter российского МИД.

МИД указал турецкому телеканалу на ошибку в переводе слов Лаврова

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