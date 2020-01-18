с чего всё началось

Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств. Об этом говорится в комментарии МИД России по поводу принятия Верховной радой закона «Об общем среднем образовании».

Общество Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила чрезвычайное положение Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила в субботу о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов.

Общество Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.

Экономика Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Общество Познер оценил требование лишить Урганта гражданства Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Армия и оружие В сирийском Алеппо идут тяжёлые бои: ВКС России бьют по террористам Как сообщало EADaily, 16 января сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков ХТШ и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5.

Гаджеты Дефицит процессоров Intel может сохраниться до конца 2020 года Как сообщает тайваньский ресурс Digitimes, его отраслевые источники убеждены, что проблема дефицита процессоров Intel для ПК будет сохраняться в той или иной степени вплоть до конца 2020 года.