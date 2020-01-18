Политика
РБКМИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине
Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств. Об этом говорится в комментарии МИД России по поводу принятия Верховной радой закона «Об общем среднем образовании».
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с чего всё началось
"С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось — русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", — говорится в комментарии российского МИД.РИА Новости03:22
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