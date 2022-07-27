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МИД увидел риск техногенной катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Вооружнные силы Украины (ВСУ) «с маниакальным упорством обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС», сообщает ТАСС.
Национальная служба новостей
Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия направила МАГАТЭ обращение на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС.
RT на русском
25 июля Москва предостерегла киевские власти от дальнейших провокаций в районе Запорожской АЭС.
Известия
После обстрела АЭС группировка сил российских войск противовоздушной обороны в Энергодаре была усилена.
Известия

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МИД: Киев обстрелами АЭС ведет дело к техногенной катастрофе
Взгляд.ру09:05
МИД России: ВСУ атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведут дело к техногенной катастрофе
RT на русском08:48
МИД России заявил об угрозе катастрофы из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Московский Комсомолец08:55
МИД предупредил о риске техногенной катастрофы из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Известия08:50
МИД: Украина атаками на Запорожскую АЭС сознательно ведет дело к техногенной катастрофе
РИА Новости08:50
МИД России заявил об угрозе техногенной катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Lenta.ru09:00
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
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