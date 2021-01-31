Вмешательство США во внутренние дела России является неоспоримым фактом и является частью стратегии сдерживания России, заявили в МИД России, говорится на странице ведомства в Facebook.

Видео Фото Интересное видео Дождь Znak.com Piter.tv Аргументы и Факты Пятый канал ЛенТВ24 Известия Дождь Военное дело ТК Звезда Известия Eurosport.ru Piter.tv Пятый канал Известия

С чего всё началось На странице МИД в Facebook говорится, что "грубое вмешательство США во внутренние дела России" является таким же доказанным фактом, как "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям на подконтрольных США интернет-платформах. Московский Комсомолец 08:53