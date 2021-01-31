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РБК
РБК

МИД в связи с протестами обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

Вмешательство США во внутренние дела России является неоспоримым фактом и является частью стратегии сдерживания России, заявили в МИД России, говорится на странице ведомства в Facebook.В источнике
С чего всё началось
На странице МИД в Facebook
 говорится, что "грубое вмешательство США во внутренние дела России" является таким же доказанным фактом, как "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям на подконтрольных США интернет-платформах.
Московский Комсомолец08:53
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RT на русском

МИД потребовал от США перестать вмешиваться во внутренние дела России

RT на русском08:43
ТАСС

В МИД РФ назвали поощрение протестов частью стратегии США по сдерживанию России

ТАСС08:57
Московский Комсомолец

МИД потребовал от США прекратить вмешиваться в дела России

Московский Комсомолец08:53
Евразия Daily

Поддержка Вашингтоном протестов — часть стратегии сдерживания России

Евразия Daily08:50
Lenta.ru

МИД потребовал от США перестать вмешиваться во внутренние дела России

Lenta.ru09:20
Взгляд.ру

МИД ответил на заявления США о несанкционированных акциях в России

Взгляд.ру08:38
Вести.Ru

Москва напомнила Вашингтону об ответственности за вмешательство

Вести.Ru08:36

Полиция опровергла использование газа на незаконной акции в Петербурге

В управлении "опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ", указано в сообщении.
Газета.Ru11:12