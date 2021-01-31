МИД в связи с протестами обвинил США во вмешательстве во внутренние дела
Вмешательство США во внутренние дела России является неоспоримым фактом и является частью стратегии сдерживания России, заявили в МИД России, говорится на странице ведомства в Facebook.В источнике
С чего всё началось
На странице МИД в Facebook
говорится, что "грубое вмешательство США во внутренние дела России" является таким же доказанным фактом, как "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям на подконтрольных США интернет-платформах.
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