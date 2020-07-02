Общество
РБКМИД вернул контроль над взломанным хакерами Twitter кризисного центра
Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter.
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с чего всё началось
В твиттер-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИДа опубликовано предложение выкупить базу данных российских туристов, которые ранее зарегистрировались на портале «Госуслуги».Полит.ру09:00
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Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
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