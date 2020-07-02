с чего всё началось

Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Общество На петербургском участке, где пострадал журналист, выявили нарушения На участке для голосования в Петербурге, где получил травму журналист Давид Френкель, признаны недействительными 35 бюллетеней из переносного ящика, сообщил руководитель юридического управления Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа. 1

Интернет Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки Ко всему прочему, пользователи мессенджера теперь могут выделять появление значка видеозвонка в группе не более восьми человек. 6

Футбол В РФС объяснили отсутствие видеоарбитра на матче «Спартака» Российский футбольный союз (РФС) принял решение о проведении матча 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Тамбовом» без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). 1

Происшествия Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева обвинили в сбыте наркотиков Дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева стала фигурантом дела о сбыте наркотиков в значительном размере.

Политика ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства. 249

Политика Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17 Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции. 2,8K

Общество Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. 1,2K

Авто Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5. 9

Армия и оружие Командование воздушных сил обвинило Госбюро расследований в подрыве системы ПВО Украины В тексте отмечается, что командование не собирается чинить препятствий расследованию, но призывает все инстанции принимать взвешенные решения, которые не будут негативно сказываться на обороноспособности Украины.

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160 Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162.

Авто Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией. 31

Энергетика Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов. 869

Происшествия В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели. 55