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МИД: визит Лаврова в Азию нацелен не на провокацию, в отличие от Пелоси, а на партнерство

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азию нацелен не на провокацию, в отличие от поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, а на сотрудничество и партнерство между странами.
Lenta.ru
Визит в Мьянму и участие в мероприятиях Россия — АСЕАН в Камбодже, — написала Захарова в своем Telegram-канале
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Вечерняя Москва
Также ранее в китайском МИДе подтвердили готовность КНР жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань.
Комсомольская правда
Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет.
ТАСС

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