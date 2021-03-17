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МИД выразил протест Киеву из-за провокации против российских дипломатов

Временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило вызвали в МИД РФ. Ему выразили решительный протест из-за провокационной акции против российских дипломатов в Незалежной.В источнике
С чего всё началось
«17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И. Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», — говорится
 на сайте МИД России.

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