Временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило вызвали в МИД РФ. Ему выразили решительный протест из-за провокационной акции против российских дипломатов в Незалежной.

Видео Фото Интересное видео Дума ТВ Вести.Ru Экономика сегодня Мой Брянск Вести.Ru Москва 24 Кубань 24 Пятый канал Вести.Ru МИР 24 РЕН ТВ Коммерсантъ РЕН ТВ Мой Брянск Дума ТВ МИР 24 Москва 24 Телеканал RTVI

С чего всё началось «17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И. Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине», — говорится на сайте МИД России. RT на русском вчера в 06:07