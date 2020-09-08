МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным
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Российский МИД вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с политиком Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook
, добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД.
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