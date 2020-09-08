Российский МИД вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с политиком Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

С чего всё началось «Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook , добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД. Национальная служба новостей 07:41