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РБК
РБК

МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

Российский МИД вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с политиком Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook
, добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД.
Национальная служба новостей07:41
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МИД России: Берлин блефует в деле Навального, обслуживая «грязную политическую возню»

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