Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов. Об этом со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве сообщают ТАСС и «Интерфакс». Время прибытия посла в МИД не уточняется.

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

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