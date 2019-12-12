Политика
РБКМИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов. Об этом со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве сообщают ТАСС и «Интерфакс». Время прибытия посла в МИД не уточняется.
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Общество
Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости
Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Шоу-бизнес
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года», на котором сообщила, что очень соскучилась по российским слушателям своего творчества.
Общество
В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым
В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Политика
Жириновский предложил сократить новогодние праздники
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить новогодние праздники для россиян.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Происшествия
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Хоккей
Глава IIHF заявил о намерении добиваться сохранения ЧМ в России
Глава Международная федерация хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель отреагировал на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Здоровье
Суд приостановил деятельность сыктывкарского WOK&ROLL
Фото pixabay.com Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Коми, постановлением Сыктывкарского суда на 90 суток приостановлена деятельность предприятия общественного питания ООО "Вокэндролл" (WOK & ROLL) по адресу г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 114.
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел
В зоне поиска чилийских ВВС Hercules C-130, летевшего в Антарктиду, обнаружили останки тел.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Авто
Как делают мотоциклы «Урал» сегодня
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Экономика
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы Поставлена точка в многолетнем споре о том, будут ли в России строиться танкеры по перевозке сжиженного газа.
Происшествия
Бывшего замглавы «Росгеологии» приговорили к 3,5 годам колонии
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Общество
«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Футбол
Месси поделился ожиданиями от игры с «Реалом»
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору фейерверков
Виталий Невар / Новый Калининград Эксперты Роскачества рассказали, как выбирать фейерверки, сообщает ТАСС в четверг, 12 декабря.
Хоккей
Кубок Первого канала. Россия против Швеции, Чехия сыграет с Финляндией
Сегодня стартует Кубок Первого канала. Россия в первом матче сыграет со Швецией, Чехия – с Финляндией.