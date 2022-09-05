РБКМИД запретил въезд в Россию Шону Пенну и Бену СтиллеруЕще 25 гражданам США российский МИД запретил въезд в Россию на постоянной основе.Новый проспектАмериканские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали под персональные санкции российского МИДа.РБКПенн в день начала российской спецоперации прибыл в Киев, заявив, что будет снимать документальный фильм о конфликте, и еще раз посетил Украину в конце июня.РБК«Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор»,— говорится в заявлении ведомства.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБККанобуForbesThe Moscow PostВесьмаRuposters.ruRTVIREGNUMCT newsАфиша DailyНовые ИзвестияDP.RUЦарьградТелепрограммаФАНУралинформбюроИА Красная ВеснаГазета.RuSuper.ruПодробнее о событииМИД запретил въезд в Россию Шону Пенну и Бену СтиллеруРБК08:42МИД: Россия расширила санкционный список, в нем — актеры Бен Стиллер и Шон ПеннТелеканал 360°08:32МИД России внес в черный список американских актеров Шона Пенна и Бена СтиллераМосковский Комсомолец08:03МИД РФ запретил въезд в Россию американским актёрам Шонну Пенну и Бену СтиллеруФонтанка.Ру08:27Актеру Шону Пенну и еще 24 американцам закрыли въезд в РоссиюТВ Центр08:16Встречавшиеся с Зеленским Бен Стиллер и Шон Пенн попали в стоп-лист РФГазета.Ru08:08МИД ввел запрет на въезд в Россию для Шона Пенна и Бена СтиллераВедомости08:27Показать ещёОценить377Поделиться