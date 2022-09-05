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МИД запретил въезд в Россию Шону Пенну и Бену Стиллеру

Еще 25 гражданам США российский МИД запретил въезд
 в Россию на постоянной основе.
Новый проспект
Американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер попали под персональные санкции российского МИДа.
РБК
Пенн в день начала российской спецоперации прибыл в Киев, заявив, что будет снимать документальный фильм о конфликте, и еще раз посетил Украину в конце июня.
РБК
«Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор»,— говорится в заявлении ведомства.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

МИД запретил въезд в Россию Шону Пенну и Бену Стиллеру
РБК08:42
МИД: Россия расширила санкционный список, в нем — актеры Бен Стиллер и Шон Пенн
Телеканал 360°08:32
МИД России внес в черный список американских актеров Шона Пенна и Бена Стиллера
Московский Комсомолец08:03
МИД РФ запретил въезд в Россию американским актёрам Шонну Пенну и Бену Стиллеру
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